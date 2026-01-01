Жасур Жалолиддинов

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Жалолиддинов перешел в узбекский «Андижан». За полгода он побывал в «Локо» и «Тамбове», но не провел ни одного матча в РПЛ
#Жасур Жалолиддинов