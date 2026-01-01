Жасур Жалолиддинов

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Неловкий трансфер «Локомотива»: миллион евро за парня, который не сыграл ни матча и ушел через полгода
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#Жасур Жалолиддинов
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«Локо» заплатил за молодого узбека миллион евро, сразу сдал в аренду (лимит) и, возможно, платит ему зп в новом клубе
#Локомотив