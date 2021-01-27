Неловкий трансфер «Локомотива»: миллион евро за парня, который не сыграл ни матча и ушел через полгода

Как его хвалили – тут и факты и цитаты.

Дебют во взрослом футболе в 16 лет, с тех пор – больше 30 сыгранных матчей.

Место в списке The Guardian – там он среди 60 лучших юниоров 2002 года рождения наряду с Фати и Камавинга.

Агент Юрий Белоус – в восторге: «Это самый талантливый футболист своего возраста, он входит в пятерку лучших футболистов Азии». Белоус сказал, что Жалолиддинов сильнее Жоау Мариу будет определять в ближайшие несколько лет игру команды.

Мнение тренера «Тамбова» Сергея Первушина: «Парень он очень талантливый, хорош с мячом».

Смотрим дальше. Вот еще истории вокруг него:

1⃣ Почему узбеки были недовольны?

В конце лета лига Узбекистана потребовала расследование: якобы Жалолиддинов перешел в «Локо» свободным агентом, но документ о расторжении контракта с «Бунедкором» в лигу не поступил, так что он формально оставался в узбекском клубе, который сам отказывался предоставлять информацию.

Позже стало известно, что «Бунедкор» прислал все необходимые документы, и «Локо» заявил Жалолиддинова.

2⃣ И все-таки, что с суммой трансфера?

Информация «Чемпионата»: «Локомотив» заплатил 100 тысяч евро «Бунедкору», еще 900 тысяч – агентам.

Информация «Евроспорта»: 350 + 900 тысяч.

«Матч ТВ» озвучил в конце года: 130 + 850 тысяч. То есть «Локомотив» выплатил агентам 654% от суммы трансфера.

Слова Кикнадзе летом: «Мы заплатили определенную сумму и получили игрока. Меньше, чем 200 тысяч? Больше».

Теперь, по информации журналиста Сергея Егорова, представители Жалолиддинова пытаются бесплатно трудоустроить игрока в РПЛ, не требуя при этом комиссионных.