Жасур Жалолиддинов
РПЛ
Футбол
Локомотив
Тамбов
Бунедкор
Поделиться:
Комментарии:
0
#Жасур Жалолиддинов #РПЛ #Футбол #Локомотив #Тамбов #Бунедкор

Неловкий трансфер «Локомотива»: миллион евро за парня, который не сыграл ни матча и ушел через полгода

5 часов назад

«Локомотив»

Спустя полгода после трансфера «Локомотив» отказался от Жасура Жалолиддинова, хотя изначально подписал пятилетний контракт.

Хронология странной сделки:

«Локомотив» приобрел 18-летнего Жалолиддинова из «Бунедкора» в конце июля 2020 года.

💰 Transfermarkt пишет о 980 тысячах евро, которые заплатил «Локо».

🪑 Жалолиддинов попал в заявку «Локо» на два матча – против «Зенита» и «Ростова».

⬇️ Позже отзаявлен и перешел в аренду в «Тамбов».

🏟️ 🪑 В «Тамбове» – сыгранный тайм кубкового матча с брянским «Динамо» (желтая карточка) и пять игр в запасе.

❌ В январе – конец аренды в «Тамбове» и расторжение контракта с «Локомотивом».

Как его хвалили – тут и факты и цитаты.

  • Дебют во взрослом футболе в 16 лет, с тех пор – больше 30 сыгранных матчей.
  • Место в списке The Guardian – там он среди 60 лучших юниоров 2002 года рождения наряду с Фати и Камавинга.
  • Агент Юрий Белоус – в восторге: «Это самый талантливый футболист своего возраста, он входит в пятерку лучших футболистов Азии». Белоус сказал, что Жалолиддинов сильнее Жоау Мариу будет определять в ближайшие несколько лет игру команды.
  • Мнение тренера «Тамбова» Сергея Первушина: «Парень он очень талантливый, хорош с мячом».

Смотрим дальше. Вот еще истории вокруг него:

1⃣ Почему узбеки были недовольны?

В конце лета лига Узбекистана потребовала расследование: якобы Жалолиддинов перешел в «Локо» свободным агентом, но документ о расторжении контракта с «Бунедкором» в лигу не поступил, так что он формально оставался в узбекском клубе, который сам отказывался предоставлять информацию.

Позже стало известно, что «Бунедкор» прислал все необходимые документы, и «Локо» заявил Жалолиддинова.

2⃣ И все-таки, что с суммой трансфера?

  • Информация «Чемпионата»: «Локомотив» заплатил 100 тысяч евро «Бунедкору», еще 900 тысяч – агентам.
  • Информация «Евроспорта»: 350 + 900 тысяч.
  • «Матч ТВ» озвучил в конце года: 130 + 850 тысяч. То есть «Локомотив» выплатил агентам 654% от суммы трансфера.
  • Слова Кикнадзе летом: «Мы заплатили определенную сумму и получили игрока. Меньше, чем 200 тысяч? Больше».

Теперь, по информации журналиста Сергея Егорова, представители Жалолиддинова пытаются бесплатно трудоустроить игрока в РПЛ, не требуя при этом комиссионных.

«Тамбов»

3⃣ Так кто платил зарплату в аренде?

Просто две цитаты:

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков: «Договорился с «Локомотивом», что они будут полностью платить его зарплату».

Заместитель спортивного директора «Локомотива» Андрей Лосюк: «Он допустил неточность, объявив финансовые взаимоотношения между «Локо» и «Тамбовом». Уходя в аренду, игрок увольняется из одного клуба и трудоустраивается в другой. Футболисты такого уровня приравниваются к высококвалифицированными специалистам, уровень заработной платы установлен законом РФ. Поэтому, считаю, была опубликована не совсем корректная интерпретация комментария».

Вы отсюда поняли, кто в итоге платил ему зарплату? Мы – нет.

4⃣ С «Локо» ясно (на самом деле ничего не ясно), но почему он не играл в «Тамбове»?

Всего тайм в кубковом матче и редкая скамейка в РПЛ. И это при том, что выбор игроков у «Тамбова» невелик, а финансовая ситуация сложная.

Первушин сослался на то, что Жалолиддинов приехал неподготовленным в разгар сезона и не получил практику в «Локо», а «Тамбов» делал ставку на опыт. «Мы окружили его теплом и заботой. Будем стараться его раскрывать и помогать».

При новом руководстве «Локомотив» избавился уже от второго странного трансфера времен Кикнадзе – Жалолиддинов покинул команду вслед за Слободаном Райковичем.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще по теме
Все дела Кикнадзе за два года в «Локомотиве». Точно было только плохое?
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Жасур Жалолиддинов
#РПЛ
#Футбол
#Локомотив
#Тамбов
#Бунедкор