Неловкий трансфер «Локомотива»: миллион евро за парня, который не сыграл ни матча и ушел через полгода
Спустя полгода после трансфера «Локомотив» отказался от Жасура Жалолиддинова, хотя изначально подписал пятилетний контракт.
Хронология странной сделки:
✅ «Локомотив» приобрел 18-летнего Жалолиддинова из «Бунедкора» в конце июля 2020 года.
💰 Transfermarkt пишет о 980 тысячах евро, которые заплатил «Локо».
🪑 Жалолиддинов попал в заявку «Локо» на два матча – против «Зенита» и «Ростова».
⬇️ Позже отзаявлен и перешел в аренду в «Тамбов».
🏟️ 🪑 В «Тамбове» – сыгранный тайм кубкового матча с брянским «Динамо» (желтая карточка) и пять игр в запасе.
❌ В январе – конец аренды в «Тамбове» и расторжение контракта с «Локомотивом».
Как его хвалили – тут и факты и цитаты.
- Дебют во взрослом футболе в 16 лет, с тех пор – больше 30 сыгранных матчей.
- Место в списке The Guardian – там он среди 60 лучших юниоров 2002 года рождения наряду с Фати и Камавинга.
- Агент Юрий Белоус – в восторге: «Это самый талантливый футболист своего возраста, он входит в пятерку лучших футболистов Азии». Белоус сказал, что Жалолиддинов сильнее Жоау Мариу будет определять в ближайшие несколько лет игру команды.
- Мнение тренера «Тамбова» Сергея Первушина: «Парень он очень талантливый, хорош с мячом».
Смотрим дальше. Вот еще истории вокруг него:
1⃣ Почему узбеки были недовольны?
В конце лета лига Узбекистана потребовала расследование: якобы Жалолиддинов перешел в «Локо» свободным агентом, но документ о расторжении контракта с «Бунедкором» в лигу не поступил, так что он формально оставался в узбекском клубе, который сам отказывался предоставлять информацию.
Позже стало известно, что «Бунедкор» прислал все необходимые документы, и «Локо» заявил Жалолиддинова.
2⃣ И все-таки, что с суммой трансфера?
- Информация «Чемпионата»: «Локомотив» заплатил 100 тысяч евро «Бунедкору», еще 900 тысяч – агентам.
- Информация «Евроспорта»: 350 + 900 тысяч.
- «Матч ТВ» озвучил в конце года: 130 + 850 тысяч. То есть «Локомотив» выплатил агентам 654% от суммы трансфера.
- Слова Кикнадзе летом: «Мы заплатили определенную сумму и получили игрока. Меньше, чем 200 тысяч? Больше».
Теперь, по информации журналиста Сергея Егорова, представители Жалолиддинова пытаются бесплатно трудоустроить игрока в РПЛ, не требуя при этом комиссионных.
3⃣ Так кто платил зарплату в аренде?
Просто две цитаты:
Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков: «Договорился с «Локомотивом», что они будут полностью платить его зарплату».
Заместитель спортивного директора «Локомотива» Андрей Лосюк: «Он допустил неточность, объявив финансовые взаимоотношения между «Локо» и «Тамбовом». Уходя в аренду, игрок увольняется из одного клуба и трудоустраивается в другой. Футболисты такого уровня приравниваются к высококвалифицированными специалистам, уровень заработной платы установлен законом РФ. Поэтому, считаю, была опубликована не совсем корректная интерпретация комментария».
Вы отсюда поняли, кто в итоге платил ему зарплату? Мы – нет.
4⃣ С «Локо» ясно (на самом деле ничего не ясно), но почему он не играл в «Тамбове»?
Всего тайм в кубковом матче и редкая скамейка в РПЛ. И это при том, что выбор игроков у «Тамбова» невелик, а финансовая ситуация сложная.
Первушин сослался на то, что Жалолиддинов приехал неподготовленным в разгар сезона и не получил практику в «Локо», а «Тамбов» делал ставку на опыт. «Мы окружили его теплом и заботой. Будем стараться его раскрывать и помогать».
При новом руководстве «Локомотив» избавился уже от второго странного трансфера времен Кикнадзе – Жалолиддинов покинул команду вслед за Слободаном Райковичем.