«Тамбов» вдевятером почти спасся в матче с «Динамо». В добавленное время пропустил с пенальти и не реализовал свой
Как развивался матч «Тамбова» и «Динамо»:
В первом тайме у «Динамо» было преимущество, которое вылилось в гол Лесового.
Вторая половина матча получилась интенсивнее. Сначала Антон Килин получил вторую желтую карточку – и удаление. Сфолил на Стефане Шиманьски.
Так это было:
Через пять минут уже прямую красную показали Гураму Тетрашвили. Тот просто встал на ногу Шиманьски, когда он лежал на газоне.
Сразу же началась потасовка.
Арбитр Карасев не видел этот эпизод, поэтому пошел смотреть ВАР.
Результат – красная карточка. Тетрашвили при этом кричал на Карасева и что-то ему доказывал.
Вдевятером «Тамбов» не сдался: через пять минут пошел в атаку, заработал пенальти и забил гол.
Дальше случилась одна из самых нервных развязок матчей в этом сезоне РПЛ:
1. Сначала «Тамбов» нарушил правила в штрафной, который реализовал Комличенко.
2. Спустя две минуты Комличенко сфолил уже в своей штрафной, но Шунин спас «Динамо» от гола. На 99-й минуте.
В сумме матч вместо 93 минут продлился почти 102.