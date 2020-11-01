«Тамбов» вдевятером почти спасся в матче с «Динамо». В добавленное время пропустил с пенальти и не реализовал свой

Дальше случилась одна из самых нервных развязок матчей в этом сезоне РПЛ:

1. Сначала «Тамбов» нарушил правила в штрафной, который реализовал Комличенко.

2. Спустя две минуты Комличенко сфолил уже в своей штрафной, но Шунин спас «Динамо» от гола. На 99-й минуте.

В сумме матч вместо 93 минут продлился почти 102.