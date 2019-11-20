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Николай Комличенко
№27
Нападающий
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Команда
Динамо
Гражданство
Россия
Дата рождения
29 июня 1995 (24) года
Рост
193
Вес
91
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
12 главных трансферов зимы в РПЛ
#РПЛ
22 февраля, 13:31
Наконец-то прекратятся разговоры о возможном трансфере Комличенко
#Николай Комличенко
25 января, 21:15
Черчесов наконец-то показал резервистов. Как впечатления?
#Россия
20 ноября 2019, 00:50
Комличенко опять раззабивался. Ворвался в топ бомбардиров Чехии, оформив покер за 23 минуты
#Николай Комличенко
26 августа 2019, 11:28
К «Спартаку» есть вопросы по трансферу Понсе
#Эсекьель Понсе
21 июня 2019, 17:17
Сборная России выиграла 9:0. Но к ней есть вопросы
#Россия
08 июня 2019, 20:50
Россия через год после ЧМ-2018: много новых людей, но есть вопросы
#Станислав Черчесов
23 мая 2019, 14:00
Черчесов объявил новый состав сборной. Там много неожиданностей
#Россия
14 мая 2019, 14:00