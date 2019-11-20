Черчесов наконец-то показал резервистов. Как впечатления?

Далер Кузяев

Как играет в сезоне: пока выступает игроком подмены в «Зените» – в старте выходил всего трижды. Запомнился больше тем, как поскользнулся в игре с «Арсеналом», после чего соперник едва не открыл счет. Форму для выхода на прежний уровень еще предстоит набрать.

Как сыграл сейчас: уже на третьей минуте забил гол – свой первый за сборную России. Смотрелся уверенно, вскоре после его удара мяч был добит в ворота Петровым, также поучаствовал в комбинации, которая привела к пятому голу.

Максим Беляев

Как играет в сезоне: он – основной защитник «Арсенала», но позиционные ошибки совершает часто. В матчах с «Крыльями», «Рубином», «Оренбургом», «Локомотивом» и «Сочи» к нему были претензии по пропущенным голам.

Как сыграл сейчас: редко касался мяча по понятным причинам, в одном из эпизодов отлично переиграл чужого форварда, но в другом ошибся и позволил нанести опасный удар. В концовке пробил головой после подачи со штрафного, но очень неточно.