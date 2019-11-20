Черчесов наконец-то показал резервистов. Как впечатления?
Сборная России обыграла 5:0 Сан-Марино в последнем матче квалификации к Евро-2020. Игра уже ничего не решала, так что Станислав Черчесов выпустил смешанный состав. В этом отборочном турнире было легко каждый раз угадывать стартовый состав команды, ошибиться можно было максимум в двух-трех позициях.
На этот раз многие основные футболисты не сыграли. В запасе остались Гильерме, Семенов, Фернандес, Жирков, на замену вышли Зобнин и Головин. Черчесов проверил ближайший резерв и в целом наверняка останется доволен.
Антон Шунин
Как играет в сезоне: из-за травмы провел не все матчи в «Динамо», когда играл – смотрелся надежно за исключением игры в Оренбурге, когда ошибся на выходе, а команда пропустила. Зато двойной суперсэйв в последней игре с «Рубином» был хорош.
Как сыграл сейчас: в игру вступать почти не приходилось. Это изначально было ясно – соперник гораздо слабее и до наших ворот доходил очень редко. Несколько раз Шунин сыграл ногами, в одном из эпизодов мог совершить сэйв, но мяч прошел мимо. В конце отбил мяч, посланный с острого угла.
Далер Кузяев
Как играет в сезоне: пока выступает игроком подмены в «Зените» – в старте выходил всего трижды. Запомнился больше тем, как поскользнулся в игре с «Арсеналом», после чего соперник едва не открыл счет. Форму для выхода на прежний уровень еще предстоит набрать.
Как сыграл сейчас: уже на третьей минуте забил гол – свой первый за сборную России. Смотрелся уверенно, вскоре после его удара мяч был добит в ворота Петровым, также поучаствовал в комбинации, которая привела к пятому голу.
Максим Беляев
Как играет в сезоне: он – основной защитник «Арсенала», но позиционные ошибки совершает часто. В матчах с «Крыльями», «Рубином», «Оренбургом», «Локомотивом» и «Сочи» к нему были претензии по пропущенным голам.
Как сыграл сейчас: редко касался мяча по понятным причинам, в одном из эпизодов отлично переиграл чужого форварда, но в другом ошибся и позволил нанести опасный удар. В концовке пробил головой после подачи со штрафного, но очень неточно.
Сергей Петров
Как играет в сезоне: начал с глупо привезенного пенальти в первом туре с «Ахматом», в дальнейшем периодически ошибался, но и атаке здорово помогал – два ассиста на Шапи (с «Сочи» и «Крыльями Советов»), гол «Спартаку».
Как сыграл сейчас: мы даже забыли сегодня про Марио Фернандеса. На счету Петрова гол и два ассиста. Мог, кстати, забить и больше.
Алексей Миранчук
Как играет в сезоне: все помнят два хороших матча с «Ювентусом» и два гола, в РПЛ тоже все неплохо – 4+3. Алексей с братом – лидеры «Локомотива».
Как сыграл сейчас: классно забил головой, мог и не ограничиться одним голом, были неплохие моменты. В целом был активен и не выключался из борьбы.
Николай Комличенко
Как играет в сезоне: девять голов за 12 матчей – достойное продолжение прошлого фееричного сезона с 29 голами за 32 игры в чешской «Младе-Болеслав».
Как сыграл сейчас: вышел всего на 25 минут, забил первый гол за сборную, но мог отличиться еще как минимум дважды – даже в перекладину зарядил. В общем, понравился практически во всем.
Зелимхан Бакаев
Как играет в сезоне: лучший в «Спартаке», расцветает и при Тедеско, достаточно посмотреть матчи против «Локомотива» и «Крыльев Советов». Очень уверенный сезон, главная надежда клуба.
Как сыграл сейчас: оживив игру сборной России в матче с Бельгией, справедливо получил шанс проявить себя с первых минут. Не отметился результативными действиями, но развил высокую активность и мог исполнить минимум хет-трик из голевых передач – партнеры должны были быть точнее при завершении.