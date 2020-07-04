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#Александр Соболев #Футбол #РПЛ #Спартак #Уфа #Тамбов #Александр Беленов

Cудьи отменили три гола Соболева подряд. Он уже не знает, как забивать, чтобы засчитали

04 июля, 22:21

официальный сайт «Спартака»

В последний раз Александр Соболев забивал за «Спартак» в матче с «Арсеналом» – пока что это его первый и единственный мяч за новую команду.

С тех пор у него были еще три попытки, но всех их отклоняли судьи.

Попытка №1,2 – матч с «Уфой».

Соболев забивает на последних минутах, но арбитр отменяет мяч – Жиго был в офсайде.

Тот самый удар, когда мяч, по мнению судьи, не пересек линию ворот Беленова.

Попытка №3 – матч с «Тамбовом».

Соболев победил в борьбе за верховой мяч и забил головой. Но арбитр отменил гол. Спорная ситуация, потому что повтор крупным планом не показывает ничего криминального со стороны Соболева не было.

Судья же показал, что Соболев толкал соперника в спину. Возможности пересмотреть эпизод у него не было – на этом матче ВАР не работал.

Соболев даже вышел после матча и сказал: «Я судейство никогда не комментировал. Наверное, не в судействе дело, а в нас. Мы сами проиграли этот матч. ВАР есть – плохо, ВАР нет – тоже плохо. Считаю, что забил чистый гол. Я не знаю, как еще надо забить, чтобы засчитали». Мелкадзе, не игравший в этом матче, согласился с ним.

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов, разбирая этот эпизод для Sport24, тоже сказал, что Москалев отменил чистый мяч.

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