Cудьи отменили три гола Соболева подряд. Он уже не знает, как забивать, чтобы засчитали

В последний раз Александр Соболев забивал за «Спартак» в матче с «Арсеналом» – пока что это его первый и единственный мяч за новую команду.

С тех пор у него были еще три попытки, но всех их отклоняли судьи.

Попытка №1,2 – матч с «Уфой».

Соболев забивает на последних минутах, но арбитр отменяет мяч – Жиго был в офсайде.