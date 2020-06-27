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Беленов запустил мяч за линию, но гол «Спартака» так и не увидели
27 июня, 19:10
Матч «Спартака» и «Уфы» – уникальные 0:0. На последних минутах «Спартак» дважды почти открыл счет. Сначала забил Соболев, но гол отменили из-за офсайда у Жиго. Дальше – момент, кадры которого сейчас рассматривают по миллиметрам. Вратарь «Уфы» Беленов поймал мяч, а потом запустил его проекцию за линию ворот.
Похожая история была в АПЛ – там вратарь заступил с мячом в ворота, но гол тоже не засчитали. В матче «Спартака» и «Уфы» было так:
Видео момента:
Александр Беленов – лучший игрок матча «Спартака» и «Уфы». Этой игрой «Уфа» продлила серию из четырех матчей без поражений. Три из них команда закончила вничью 0:0. «Спартак» не забил впервые с матча против «Краснодара» (0:1).
Эпизод с участием Беленова – бесконечные споры:
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