Беленов запустил мяч за линию, но гол «Спартака» так и не увидели

Матч «Спартака» и «Уфы» – уникальные 0:0. На последних минутах «Спартак» дважды почти открыл счет. Сначала забил Соболев, но гол отменили из-за офсайда у Жиго. Дальше – момент, кадры которого сейчас рассматривают по миллиметрам. Вратарь «Уфы» Беленов поймал мяч, а потом запустил его проекцию за линию ворот.

Похожая история была в АПЛ – там вратарь заступил с мячом в ворота, но гол тоже не засчитали. В матче «Спартака» и «Уфы» было так: