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#Александр Беленов #РПЛ #Футбол #Спартак #Уфа

Беленов запустил мяч за линию, но гол «Спартака» так и не увидели

27 июня, 19:10

Матч «Спартака» и «Уфы» – уникальные 0:0. На последних минутах «Спартак» дважды почти открыл счет. Сначала забил Соболев, но гол отменили из-за офсайда у Жиго. Дальше – момент, кадры которого сейчас рассматривают по миллиметрам. Вратарь «Уфы» Беленов поймал мяч, а потом запустил его проекцию за линию ворот.

Похожая история была в АПЛ – там вратарь заступил с мячом в ворота, но гол тоже не засчитали. В матче «Спартака» и «Уфы» было так:

скриншот видео из официального твиттера «Матч ТВ»

скриншот видео из официального твиттера «Матч ТВ»

Видео момента:

Александр Беленов – лучший игрок матча «Спартака» и «Уфы». Этой игрой «Уфа» продлила серию из четырех матчей без поражений. Три из них команда закончила вничью 0:0. «Спартак» не забил впервые с матча против «Краснодара» (0:1).

Эпизод с участием Беленова – бесконечные споры:

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