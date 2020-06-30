Максименко так ошибался и раньше. Пропускал с центра поля и реагировал на подачу в момент удара

Тренер вратарей Даниэль Тудор так объяснял проблемы Максименко: «Он хорош в игре на линии, у него отличная реакция. Но ему надо работать, чтобы улучшать свои качества. Нужно подтянуть чтение игры. Это придет с опытом. Также он должен улучшить игру на выходах». Кажется, дело именно в чтении игры.

Сам Максименко спокойно воспринимает ошибки: «Еще в Ростове тренер вратарей говорил: «Не ошибается тот, кто ничего не делает». Ошибки – это нормально, через них надо пройти. Относиться спокойно, все проанализировав. Конечно, тебе больно и неприятно, но после этого все забываешь, анализируешь прошлую игру, начинаешь следующий матч с чистого листа».

Тедеско не критиковал Максименко после ошибки в игре с ЦСКА: «Максименко – топ-вратарь. Нет вопросов, нет претензий. Он много раз выручал команду. 21 год, а играет так, будто намного старше. Вратарская позиция – одна из самых сложных в футболе, все могут ошибиться. Но он может оплатить следующий командный ужин, например».

Фанаты относятся жестче: