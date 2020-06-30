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Максименко так ошибался и раньше. Пропускал с центра поля и реагировал на подачу в момент удара
«Спартак» проиграл ЦСКА (0:2). Никола Влашич забил два мяча, но именно первый гол оказался решающим. Влашич отличился дальним ударом: Максименко подстроился под мяч и почти поймал его, но в последний момент отбил в ворота. Так все это было:
Максименко не первый раз пропускает дальние удары. В 2018-м он неправильно оценил ситуацию в матче с «Динамо». Владимир Рыков неожиданно пробил с центра поля, а Максименко так и не поймал мяч. Массимо Каррера говорил, что подобное может случиться и с лучшим вратарем мира.
Против «Оренбурга» было сразу две ошибки (и куча спасений). Тогда «Спартак» тренировал Олег Кононов. Он обвинил Максименко в поражении «Спартака». Один из голов снова был из-за штрафной: Алвеш закрутил мяч в девятку, а Максименко сначала среагировал на подачу. Сделал шаг в сторону и не допрыгнул до мяча.
Тренер вратарей Даниэль Тудор так объяснял проблемы Максименко: «Он хорош в игре на линии, у него отличная реакция. Но ему надо работать, чтобы улучшать свои качества. Нужно подтянуть чтение игры. Это придет с опытом. Также он должен улучшить игру на выходах». Кажется, дело именно в чтении игры.
Сам Максименко спокойно воспринимает ошибки: «Еще в Ростове тренер вратарей говорил: «Не ошибается тот, кто ничего не делает». Ошибки – это нормально, через них надо пройти. Относиться спокойно, все проанализировав. Конечно, тебе больно и неприятно, но после этого все забываешь, анализируешь прошлую игру, начинаешь следующий матч с чистого листа».
Тедеско не критиковал Максименко после ошибки в игре с ЦСКА: «Максименко – топ-вратарь. Нет вопросов, нет претензий. Он много раз выручал команду. 21 год, а играет так, будто намного старше. Вратарская позиция – одна из самых сложных в футболе, все могут ошибиться. Но он может оплатить следующий командный ужин, например».
Фанаты относятся жестче: