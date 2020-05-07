Где сейчас все чемпионы «Спартака»-2017. За три года ушли 70% команды

Где сейчас все чемпионы. Список – от наибольшего количества минут в том сезоне.

✅ Артем Ребров – до сих в команде, хотя играть стал заметно меньше.

✅ Роман Зобнин – тоже в команде: за это время пережил разрыв «крестов» и стал одним из героев ЧМ-2018 со сборной России.

❌ Фернандо – летом 2019-го уехал в Китай.

❌ Дмитрий Комбаров – летом 2019-го уехал в «Крылья Советов».

❌ Квинси Промес – расколотил «Севилью» в ЛЧ в следующем сезоне и перешел туда же. В Испании не закрепился, но сейчас все хорошо в «Аяксе».

✅ Андрей Ещенко – лайки, возраст, Николай Рассказов – ничто из этого не сломило. До сих пор в «Спартаке».

❌ Денис Глушаков – тут вышло хуже. Лайки, Массимо Каррера, разозленные фанаты. Летом 2019-го перешел в «Ахмат».