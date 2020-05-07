Где сейчас все чемпионы «Спартака»-2017. За три года ушли 70% команды
Ровно три года назад «Спартак» официально стал чемпионом. Хотя за день до этого Массимо Каррера злился в раздевалке из-за слабого результата против «Томи». Чемпионство «Спартака» оформил форвард «Терека» Мбенга в Санкт-Петербурге – «Зенит» не выиграл на ужасном газоне нового стадиона и потерял теоретический шанс на лидерство.
Где сейчас все чемпионы. Список – от наибольшего количества минут в том сезоне.
✅ Артем Ребров – до сих в команде, хотя играть стал заметно меньше.
✅ Роман Зобнин – тоже в команде: за это время пережил разрыв «крестов» и стал одним из героев ЧМ-2018 со сборной России.
❌ Фернандо – летом 2019-го уехал в Китай.
❌ Дмитрий Комбаров – летом 2019-го уехал в «Крылья Советов».
❌ Квинси Промес – расколотил «Севилью» в ЛЧ в следующем сезоне и перешел туда же. В Испании не закрепился, но сейчас все хорошо в «Аяксе».
✅ Андрей Ещенко – лайки, возраст, Николай Рассказов – ничто из этого не сломило. До сих пор в «Спартаке».
❌ Денис Глушаков – тут вышло хуже. Лайки, Массимо Каррера, разозленные фанаты. Летом 2019-го перешел в «Ахмат».
✅ Илья Кутепов – в команде.
❌ Джано Ананидзе – был главным ветераном «Спартака», но история завершилась в 2020-м – полетел в кипрский «Анортосис», где позже свалился с травмой.
❌ Ивелин Попов – уходил в аренду в «Рубин», потом подписал контракт с «Ростовом» и играет там уже год.
❌ Зе Луиш – теперь в «Порту».
✅ Лоренсо Мельгарехо – в команде.
❌ Сердар Таски – задержался на Лигу чемпионов, а летом 2018-го ушел. За два последних года поиграл только несколько месяцев в Турции.
❌ Сальваторе Боккетти – почти год как игрок «Вероны».
❌ Александр Самедов – та же история с чисткой и 2019-м – поиграл полгода за «Крылья» и спустился в любительский футбол.
❌ Маурисио – здесь вышло грустно: продлевать аренду «Спартак» не стал, а сам Маурисио обиделся на Карреру. Сейчас его вообще унесло в Малайзию.
✅ Георгий Джикия – приближается к 100-й игре за «Спартак» и стал капитаном.
❌ Луис Адриано – сейчас у него бразильский клуб «Палмейрас» и новая жена из России.
❌ Ромуло – укатил из «Спартака» еще за полгода до чемпионства, но медаль получил. Сейчас числится в клубе из Китая.
❌ Александр Зуев – «Крылья», «Ростов», «Рубин», аренды, продажа. Сейчас принадлежит «Ростову».
Артем Тимофеев – летом 2017-го свалился с тяжелой травмой, в «Спартаке» не закрепился, но пока принадлежит ему на аренде в «Крыльях». По четыре матча и меньше сыграли Георгий Тигиев, Денис Давыдов, Денис Кутин, Евгений Макеев, Александр Пуцко, Игорь Леонтьев, Сергей Песьяков и Александр Селихов. Из них «Спартаку» сейчас принадлежат только Тигиев и Селихов.
❌ Тренер вратарей Джанлука Риомми – покинул «Спартак» в 2018-м с приходом Олега Кононова.
❌ Тренер Роман Пилипчук – в мае 2018-го дал громкое интервью и ушел из «Спартака», через полтора года вернулся, возглавив «Спартак-2».
❌ Главный тренер Массимо Каррера – ушел осенью 2018-го, сейчас – тренер греческого АЕКа.
В «Спартаке» сегодня семь чемпионов. Здесь не считаются играющий за «Спартак-2» Тигиев и арендованный «Крыльями» Тимофеев. За три года состав «Спартака» обновился на 70% – 17 новых игроков из 24.
Вот как изменились другие чемпионы-2017:
- 🇪🇸 меньше всех обновился «Реал» – 46%;
- 🏴 «Челси» чуть больше – 56%;
- 🇩🇪 🇮🇹 У «Баварии» и «Ювентуса» – 64% и 65% соответственно;
- 🇫🇷 «Монако» – всего шесть игроков с того состава и 79%.
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