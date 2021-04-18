Игрок «Тамбова» при счете 0:2 сказал: будет другая игра. После «Тамбов» пропустил еще два, а этот игрок забил автогол 🤷‍♂️

Очень много проблем у «Тамбова»:

❌ Команда проиграла в РПЛ седьмой матч подряд. Всего безвыигрышная серия «Тамбова» достигла 15 матчей. Последний раз он побеждал в Премьер-лиге 18 октября. Команда идет последней в РПЛ (13 очков после 26 встреч).

💰 У клуба все еще плохо с финансами – огромные долги. По последней информации, «Тамбов» оштрафован из-за жалоб по задолженностям шести футболистов. В конце марта следователи изъяли документы из офиса «Тамбова» в рамках дела о долгах по зарплате в 150 млн рублей.

Есть слухи, что «Тамбов» прекратит существование по итогам этого сезона. «РБ Спорт» 27 марта написал, что клуб не подал заявку на лицензирование в ФНЛ и РПЛ на следующий сезон.

🎰 В конце марта появился новый комедийный сюжет про жизнь «Тамбова»: Александра Еркина и Дмитрия Германа подозревали в ставках. Оба отказались от полиграфа. Еркин говорил:

«Организм может по-разному отреагировать на такую технику. Аппаратура считывает с датчиков импульсы, фиксирует сердцебиение и эмоции, а у меня стресс. Представьте, сел я на полиграф, говорю правду, а он показывает неправду. Что и кому я после этого докажу? Я в церковь хожу, перед игрой прошу Бога о том, чтобы все сложилось удачно. Это еще один довод в пользу того, что я не нарушал заповедей».

Еркин потом появлялся в запасе «Тамбова». Герман сыграл несколько минут в матче против «Арсенала».