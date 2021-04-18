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Запасные
Тренерский состав
События
Матч окончен 4:0
84'
Замена
Замена
82'
Желтая карточка
78'
71'
70'
Замена
70'
ГОЛ! 4:0
66'
65'
Замена
ГОЛ! 3:0
64'
Замена
59'
Замена
58'
Желтая карточка
54'
Конец первого тайма (2:0)
34'
Желтая карточка
27'
Желтая карточка
Желтая карточка
27'
ГОЛ! 2:0
25'
ГОЛ С ПЕНАЛЬТИ! 1:0
11'
Начало матча
Прошлые матчи
Новости
25 февраля, 19:45
02 мая, 18:22
18 апреля, 15:52