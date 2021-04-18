Арсенал - Тамбов: 18 апреля 2021 смотреть онлайн

Матч завершен
Арсенал
Тула
Бауэр 11
Луценко 25
Ткачев 64
Хлусевич 66
4:0

Арсенал - Тамбов: 18 апреля 2021 смотреть онлайн

Матч завершен
Тамбов
Тамбов
РПЛ, 26 тур

РПЛ,

26 тур

Россия
18 апр. 2021, 14:00 МСК
18.04.2021, 14:00 МСК
воскресенье
Cтадион Арсенал
Арсенал
Тула
Евгений Кукуляк
Евгений Кукуляк
Главный Судья
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Составы

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Арсенал
мин
50
Шамов
Егор Шамов
90
90
Довбня
Александр Довбня
90
5
Бурлак
Тарас Бурлак
90
8
Григалава
Гиа Григалава
90
4
Бауэр
Роберт Бауэр
11'
11'
82
10
Кангва
Эванс Кангва
58
70
Костадинов
Георгий Костадинов
70
28
Пантелеев
Владислав Пантелеев
59
20
Чаушич
Горан Чаушич
90
82
Хлусевич
Даниил Хлусевич
66'
66'
90
48
Луценко
Евгений Луценко
25'
25'
70
Запасные
1
Нигматуллин
Артур Нигматуллин
-
36
Левашов
Михаил Левашов
-
3
Сокол
Артем Сокол
-
92
Рассказов
Николай Рассказов
-
11
Ткачев
Сергей Ткачев
64'
31
17
Аджоев
Гурам Аджоев
8
21
Коновалов
Игорь Коновалов
20
7
Ломовицкий
Александр Ломовицкий
32
15
Ковалев
Юрий Ковалев
-
44
Кангва
Кингс Кангва
-
18
Громыко
Валерий Громыко
-
13
Панченко
Кирилл Панченко
20
Тренерский состав
Дмитрий Парфенов
Тамбов
мин
30
Сямук
Родион Сямук
90
26
Васиев
Фарход Васиев
90
26
Васиев
Фарход Васиев
90
24
Кайков
Денис Кайков
90
17
Гигашвили
Зураб Гигашвили
90
55
Мартынов
Илья Мартынов
90
14
Бавин
Юрий Бавин
90
4
Карп
Кэтэлин Карп
90
81
Кабахидзе
Владимир Кабахидзе
84
23
Карапузов
Владислав Карапузов
71
9
Архипов
Артем Архипов
90
Запасные
35
Сычев
Виталий Сычев
-
2
Нусуев
Морис Нусуев
-
7
Алиев
Азер Алиев
-
31
Дроздов
Никита Дроздов
19
77
Ахмаев
Саид-Али Ахмаев
-
19
Терехов
Антон Терехов
25
87
Аванесян
Тигран Аванесян
-
8
Герман
Дмитрий Герман
6
5
Еркин
Александр Еркин
-
10
Чабанов
Евгений Чабанов
-
Тренерский состав
Сергей Первушин

События

Матч окончен 4:0
84'
Замена
Дмитрий Герман
Владимир Кабахидзе
Замена
Гурам Аджоев
Роберт Бауэр
82'
Желтая карточка
Александр Ломовицкий
78'
71'
Замена
Никита Дроздов
Владислав Карапузов
Замена
Игорь Коновалов
Георгий Костадинов
70'
Замена
Кирилл Панченко
Евгений Луценко
70'
ГОЛ! 4:0
Даниил Хлусевич
66'
65'
Замена
Антон Терехов
Кирилл Климов
ГОЛ! 3:0
Сергей Ткачев
64'
Замена
Сергей Ткачев
Владислав Пантелеев
59'
Замена
Александр Ломовицкий
Эванс Кангва
58'
Желтая карточка
Эванс Кангва
54'
Конец первого тайма (2:0)
34'
Желтая карточка
Илья Мартынов
27'
Желтая карточка
Юрий Бавин
Желтая карточка
Роберт Бауэр
27'
ГОЛ! 2:0
Евгений Луценко
25'
ГОЛ С ПЕНАЛЬТИ! 1:0
Роберт Бауэр
11'
Начало матча

Прошлые матчи

18.04.2021 18 апр. 2021 вс 14:00
Арсенал
4 : 0
Тамбов
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 14:00
Арсенал
4
Тамбов
0
03.10.2020 03 окт. 2020 сб 16:30
Тамбов
1 : 1
Арсенал
03.10.2020 03 окт. 2020 сб 16:30
Тамбов
1
Арсенал
1
11.07.2020 11 июля 2020 сб 16:00
Арсенал
2 : 1
Тамбов
11.07.2020 11 июля 2020 сб 16:00
Арсенал
2
Тамбов
1
04.08.2019 04 авг. 2019 вс 16:30
Тамбов
0 : 1
Арсенал
04.08.2019 04 авг. 2019 вс 16:30
Тамбов
0
Арсенал
1
20.09.2017 20 сент. 2017 ср 15:00
Тамбов
1 : 0
Арсенал
20.09.2017 20 сент. 2017 ср 15:00
Тамбов
1
Арсенал
0
26.08.2015 26 авг. 2015 ср 17:00
Тамбов
1 : 0
Арсенал
26.08.2015 26 авг. 2015 ср 17:00
Тамбов
1
Арсенал
0

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