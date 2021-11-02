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Жеребьевка 1/8 финала Кубка России: «Спартак» сыграет с «Кубанью», «Зенит» – с КАМАЗом, «Сочи» – с ЦСКА
02 ноября, 19:27
2 ноября прошла жеребьевка 1/8 финала Кубка России. 9 из 16 команд представляют РПЛ, еще шесть – ФНЛ-1, одна – из ФНЛ-2.
Все пары (команды, которые идут первыми, сыграют дома 🏠):
- «Динамо» – «Нижний Новгород»
- «Спартак» – «Кубань»
- «Локомотив» – «Енисей»
- «Зенит» – КАМАЗ
- «Балтика» – «Чайка»
- «Рубин» – «Ротор»
- «Алания» – «Арсенал»
- «Сочи» – ЦСКА
Матчи 1/8 финала пройдут в начале марта 2022 года. Финал состоится 29 мая 2022 года.
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