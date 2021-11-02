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#Кубок России #Зенит #Спартак #Локомотив #ЦСКА #Рубин #Динамо #Сочи #Кубань #Чайка #Арсенал Тула #Балтика #Енисей #Нижний Новгород #КАМАЗ #Ротор #Алания Владикавказ

Жеребьевка 1/8 финала Кубка России: «Спартак» сыграет с «Кубанью», «Зенит» – с КАМАЗом, «Сочи» – с ЦСКА

02 ноября, 19:27

2 ноября прошла жеребьевка 1/8 финала Кубка России. 9 из 16 команд представляют РПЛ, еще шесть – ФНЛ-1, одна – из ФНЛ-2.

Все пары (команды, которые идут первыми, сыграют дома 🏠):

  • «Динамо» – «Нижний Новгород»
  • «Спартак» – «Кубань»
  • «Локомотив» – «Енисей»
  • «Зенит» – КАМАЗ
  • «Балтика» – «Чайка»
  • «Рубин» – «Ротор»
  • «Алания» – «Арсенал»
  • «Сочи» – ЦСКА

Матчи 1/8 финала пройдут в начале марта 2022 года. Финал состоится 29 мая 2022 года.

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Источник:
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#Кубань
#Чайка
#Арсенал Тула
#Балтика
#Енисей
#Нижний Новгород
#КАМАЗ
#Ротор
#Алания Владикавказ