Жеребьевка 1/8 финала Кубка России: «Спартак» сыграет с «Кубанью», «Зенит» – с КАМАЗом, «Сочи» – с ЦСКА

2 ноября прошла жеребьевка 1/8 финала Кубка России. 9 из 16 команд представляют РПЛ, еще шесть – ФНЛ-1, одна – из ФНЛ-2.

Все пары (команды, которые идут первыми, сыграют дома 🏠):

«Динамо» – «Нижний Новгород»

«Спартак» – «Кубань»

«Локомотив» – «Енисей»

«Зенит» – КАМАЗ

«Балтика» – «Чайка»

«Рубин» – «Ротор»

«Алания» – «Арсенал»

«Сочи» – ЦСКА

Матчи 1/8 финала пройдут в начале марта 2022 года. Финал состоится 29 мая 2022 года.