В группах Кубка сразу пять «Динамо». Клубов с таким названием не меньше 30 в России, «Динамо» есть даже на Сейшелах
В Кубке России прошла жеребьевка группового этапа – 33 команды разделились на 11 групп по три участника. Из РПЛ там участвуют 11 клубов, еще пять – участники еврокубков – начнут борьбу со следующей стадии.
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Из 33 команд сразу пять – со словом «динамо» в названии:
- «Динамо» Москва.
- В той же группе – «Динамо» из Ставрополя. Играл в высшей лиге чемпионата России в начале 1990-х.
- Есть махачкалинский «Легион Динамо», который был основан шесть лет назад.
- Есть «Динамо-Барнаул» – постоянный участник турниров ПФЛ.
- Еще есть брянское «Динамо» – играло в ФНЛ в 2000-х, потом укатилось дивизионом ниже.
Общество «Динамо» появилось в СССР в 1923 году. Динамо – так раньше назывался генератор постоянного тока. «Динамо» – сила в движении», такой слоган придумал известный писатель Максим Горький. Еще она его цитата подчеркивала смысл названия:
«Греческое слово «дина» значит – сила, динамика – «движение», а динамит – взрывчатое вещество. «Динамо» – это сила в движении, призванная взорвать и разрушить в прах и пыль все старое, гнилое, грязное, все, что затрудняет рост нового, разумного, чистого и светлого».
Сколько команд «Динамо» играет в сезоне-2021/22 в России
В РПЛ только «Динамо» Москва, в ФНЛ-1 клубов с таким названием нет. В ФНЛ-2 – больше, всего восемь:
- Группа 1 – «Динамо» Махачкала, «Легион-Динамо», «Динамо» Ставрополь.
- Группа 2 – «Динамо» Санкт-Петербург в первой подгруппе, «Динамо-2» (резерв главной команды) – во второй.
- Группа 3 – «Динамо» Владивосток и «Динамо» Брянск во второй подгруппе.
- Группа 4 – «Динамо-Барнаул».
В ЛФК играют молодежные составы «Динамо-Барнаула» и брянского «Динамо», дагестанский филиал московского «Динамо», а еще – «Динамо-Вологда» и «Динамо-Дагестан».
Получается, что в РПЛ/ФНЛ есть сразу восемь самостоятельных клубов с названием «Динамо». Если приплюсовать ЛФК – десять.
Были или до сих пор остаются свои «Динамо» в Костроме, Кирове, Ростове-на-Дону, Омске, Новосибирске, Уфе, Чебоксарах, Николаевске, Зарайске, Грозном, Насыр-Корте, Благовещенске, Магадане, Мурманске, Петрозаводске. Играют они, в основном, в чемпионате области. Так в России есть около 30 команд с названием «Динамо».
Много ли «Динамо» вне России
Из 11 самых дорогостоящих клубов с названием «Динамо» только один – из России. Московский. Остальные:
- «Динамо» Киев – Украина.
- «Динамо» Загреб – Хорватия.
- «Хьюстон Динамо» – США.
- «Динамо» Дрезден – Германия.
- «Динамо» Чешке Будеевице – Чехия.
- «Динамо» Минск – Белоруссия.
- «Динамо» Бухарест – Румыния.
- «Динамо» Батуми и «Динамо» Тбилиси – Грузия.
- ФК «Динамо» – Албания.
Название «Динамо» остается популярным в странах бывшего СССР – есть такие команды и в Латвии, Молдавии, Киргизии, Армении и Узбекистане. В Европе оно нередко встречается в Германии или балканских странах. Есть и в Англии – «Лафборо Динамо» – сейчас оно выступает в низшей лиге, а было основано после тура московского «Динамо» по Великобритании.
В Африке есть несколько «Динамо», причем даже на Сейшельских островах. В Индии клуб «Одиша» долго назывался «Дейли Дайнамос» (там играл Алессандро Дель Пьеро). В США помимо хьюстонского клуба было и «Динамо» из Каролины, первоначально называвшееся «Гринсборо Динамо».
Насколько у них отличаются эмблемы
- У киевского «Динамо» – буква «Д» в ромбе.
- У минского – в круге, но исполнение буквы такое же.
- У московского – просто буква.
- У загребского – ничего похожего. Буква и клетки с хорватского флага.
- У дрезденского немного похожая буква, но она заключена в треугольную форму.
- У клуба «Хьюстон Динамо» совсем ничего похожего.
- Еще более эффектная у бухарестского «Динамо» – с собаками.
У подавляющего большинства российских команд эмблема содержит прописную букву «Д», чаще всего заключенную в ромб. У клубов с постсоветского пространства – примерно то же самое: чаще совпадает либо буква, либо оформление.
У команд из других стран, как правило, свои уникальные эмблемы, но встречаются и похожие, вроде «Динамо» из Тираны. А откуда позаимствовал эмблему английский «Лафборо» ясно уже сразу.