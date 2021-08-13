В группах Кубка сразу пять «Динамо». Клубов с таким названием не меньше 30 в России, «Динамо» есть даже на Сейшелах

В Кубке России прошла жеребьевка группового этапа – 33 команды разделились на 11 групп по три участника. Из РПЛ там участвуют 11 клубов, еще пять – участники еврокубков – начнут борьбу со следующей стадии.

Определились группы элитного раунда Кубка России. «Краснодар» сыграет с «Кубанью», ЦСКА – с «Металлургом»

Из 33 команд сразу пять – со словом «динамо» в названии:

«Динамо» Москва.

В той же группе – «Динамо» из Ставрополя. Играл в высшей лиге чемпионата России в начале 1990-х.

Есть махачкалинский «Легион Динамо», который был основан шесть лет назад.

Есть «Динамо-Барнаул» – постоянный участник турниров ПФЛ.

Еще есть брянское «Динамо» – играло в ФНЛ в 2000-х, потом укатилось дивизионом ниже.

Общество «Динамо» появилось в СССР в 1923 году. Динамо – так раньше назывался генератор постоянного тока. «Динамо» – сила в движении», такой слоган придумал известный писатель Максим Горький. Еще она его цитата подчеркивала смысл названия:

«Греческое слово «дина» значит – сила, динамика – «движение», а динамит – взрывчатое вещество. «Динамо» – это сила в движении, призванная взорвать и разрушить в прах и пыль все старое, гнилое, грязное, все, что затрудняет рост нового, разумного, чистого и светлого».