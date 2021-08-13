Определились группы элитного раунда Кубка России. «Краснодар» сыграет с «Кубанью», ЦСКА – с «Металлургом»
В элитном раунде Кубка России будет 11 групп по три команды в каждой – по одному от РПЛ, ФНЛ и ПФЛ.
Победители групп выйдут в 1/8 финала Кубка. На этой же стадии в турнир вступят участники еврокубкового сезона – «Зенит», «Спартак», «Локомотив», «Рубин» и «Сочи».
Группа 1: «Краснодар», «Кубань», «Ленинградец».
Группа 2: «Урал», «Камаз», «Торпедо».
Группа 3: «Арсенал», «Велес», «Динамо Брянск».
Группа 4: «Нижний Новгород», «Факел», «Динамо Барнаул».
Группа 5: «Ростов», «Торпедо», «Чайка».
Группа 6: «Уфа», «Алания», «Легион-Динамо».
Группа 7: «Ахмат», «Ротор», «Кайрат Москва».
Группа 8: «Химки», «Балтика», «Саранск».
Группа 9: «Крылья Советов», «Енисей», «Знамя».
Группа 10: ЦСКА, «Металлург», «Зенит-Ижевск».
Группа 11: «Динамо», «Оренбург», «Динамо-Ставрополь».