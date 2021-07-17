Первый канал показал Суперкубок России низкой камерой. Это всех бесит, но так уже было

Низкие камеры распространены в европейском футболе. К ним привыкли на английских стадионах – такой показ позволяет англичанам лучше рассмотреть игроков. Поэтому в момент, когда там временно менялся показ (камеры отодвигались дальше), английские фанаты жаловались именно на это. Их смущала далекая камера.

Похожая история была у «Баварии» – и угол камеры на стадионе в Мюнхене никогда не нравился фанатам из России. На реддите европейские болельщики сравнивали это с расположением камеры еще на старом стадионе «Хайбери». Но даже там камера не была такой низкой. Во время матча «Зенита» и «Локомотива» зрители психовали в твиттере из-за общего качества показа: