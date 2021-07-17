Первый канал показал Суперкубок России низкой камерой. Это всех бесит, но так уже было
«Зенит» и «Локомотив» встретились в Суперкубке России. Это первый матч нового сезона в российском футболе. Главным событием по составам стал выход в основе «Локо» 20-летнего Александра Сильянова (о нем – тут). Другое явление – необычный показ матча. Трансляция проводилась Первым каналом и велась с низкой камеры. На общем плане это было так:
В РПЛ подобный показ был в сезоне-2017/18. Вот пример из обзора матча «Спартака» и «Краснодара» в июле 2017 года. Он проходил почти через месяц после завершения Кубка конфедераций. Тогда это было желанием «Спартака» – потом камеру подняли обратно. В 2018 году камера там и наоборот поднималась еще выше – уже на матче против «Оренбурга».
Эксперименты с низкими камерами почему-то постоянно проходят на новых стадионах. Матч за Суперкубок России-2021 состоялся в Калининграде. Эта арена строилась специально к домашнему ЧМ-2018. Матч «Ротора» и «Зенита» из прошлого сезона тоже проходил на арене ЧМ, но в Волгограде. И основной показ там тоже велся через низкую камеру:
Низкие камеры распространены в европейском футболе. К ним привыкли на английских стадионах – такой показ позволяет англичанам лучше рассмотреть игроков. Поэтому в момент, когда там временно менялся показ (камеры отодвигались дальше), английские фанаты жаловались именно на это. Их смущала далекая камера.
Похожая история была у «Баварии» – и угол камеры на стадионе в Мюнхене никогда не нравился фанатам из России. На реддите европейские болельщики сравнивали это с расположением камеры еще на старом стадионе «Хайбери». Но даже там камера не была такой низкой. Во время матча «Зенита» и «Локомотива» зрители психовали в твиттере из-за общего качества показа:
Таким был сам матч: