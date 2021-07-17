Новый молодой защитник в основе «Локомотива». Восхищается Марио Фернандесом и часто забивает
«Локомотив» и «Зенит» в третий раз подряд встретились в Суперкубке России. Составы можно посмотреть в отдельной новости (тут), но главная неожиданность – попадание в основу «Локомотива» 20-летнего игрока. Его зовут Александр Сильянов. Впервые мы упоминали Сильянова в декабре 2020 года, когда «Локомотив» привез на игру с «Баварией» пять запасных.
Вот его краткий профайл:
Сильянов – воспитанник академии ЦСКА. Там он был одним из главных игроков. Ушел в «Казанку» в августе 2019-го, но за пару дней до этого сыграл в матче молодежек ЦСКА и «Локомотива». Забил там один из голов ЦСКА. В той команде вместе с ним были Вадим Карпов и Наир Тикнизян, которые еще в прошлом сезоне постоянно выходили в основе ЦСКА в РПЛ.
Связь с ЦСКА осталась такой сильной, что Сильянов до сих пор считает любимым игроком Марио Фернандеса. Об этом он говорил за три недели до матча «Зенита» и «Локомотива» в интервью каналу сборной России по футболу. Сам Сильянов тоже играет на позиции защитника. Любимой командой он все-таки назвал «Локомотив».
В сезоне-2020/21 Сильянов не считался главным талантом «Локомотива». Постоянно попадал в запас, но сыграл в основе только в двух матчах РПЛ. Зато это были матчи со «Спартаком» (2:0) и «Уралом» (1:0), где «Локомотив» не пропустил ни одного мяча. Transfermarkt оценивает Сильянова в 300 тысяч евро и пишет, что он может сыграть на обоих флангах.
Сразу после окончания сезона Сильянов принял не самое популярное решение – продлил контракт с «Локомотивом» сразу на пять лет. Все произошло на фоне ухода из команды Максима Мухина (ЦСКА) и Никиты Иосифова («Вильярреал»). Сильянов все объяснил в инстаграме: «Хотел остаться в клубе с таким коллективом, такой атмосферой на трибунах, такими болельщиками».
Руководитель программы развития молодежного футбола «Локомотива» Александр Катасонов так характеризовал Сильянова в материале сайта «Матч ТВ»: «Скромный, воспитанный парень. Универсальный крайний защитник, одинаково хорош на любом фланге. Когда он пришел из ЦСКА, я по первым же тренировкам понял, что Саша – игрок для стартового состава».
Сильянов – защитник. Но он постоянно подключается к атакам, поэтому даже на молодежном уровне много забивал. Были голы за молодежный ЦСКА (один оставим ниже) и за «Казанку» в ПФЛ. Еще до дебюта в «Локомотиве» он забил там «Звезде» и «Родине». Через пару месяцев после этого и попал в заявку на тот самый матч с «Баварией» в Лиге чемпионов.
Чаще Сильянов забивает именно головой:
Фанаты писали о Сильянове в твиттере еще во время его игры за молодежные команды. Выделяли на поле – рассказывали о скорости. Во взрослом футболе он запомнился моментом из матча «Локомотива» и «Спартака», когда Сильянов снес Промеса. Судейско-экспертная комиссия смотрела эпизод, но признала игру в мяч со стороны Сильянова.
Главные события матча «Локомотива» и «Зенита»: