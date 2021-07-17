Новый молодой защитник в основе «Локомотива». Восхищается Марио Фернандесом и часто забивает

Сильянов – воспитанник академии ЦСКА. Там он был одним из главных игроков. Ушел в «Казанку» в августе 2019-го, но за пару дней до этого сыграл в матче молодежек ЦСКА и «Локомотива». Забил там один из голов ЦСКА. В той команде вместе с ним были Вадим Карпов и Наир Тикнизян, которые еще в прошлом сезоне постоянно выходили в основе ЦСКА в РПЛ.

Связь с ЦСКА осталась такой сильной, что Сильянов до сих пор считает любимым игроком Марио Фернандеса. Об этом он говорил за три недели до матча «Зенита» и «Локомотива» в интервью каналу сборной России по футболу. Сам Сильянов тоже играет на позиции защитника. Любимой командой он все-таки назвал «Локомотив».

В сезоне-2020/21 Сильянов не считался главным талантом «Локомотива». Постоянно попадал в запас, но сыграл в основе только в двух матчах РПЛ. Зато это были матчи со «Спартаком» (2:0) и «Уралом» (1:0), где «Локомотив» не пропустил ни одного мяча. Transfermarkt оценивает Сильянова в 300 тысяч евро и пишет, что он может сыграть на обоих флангах.