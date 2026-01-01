Александр Сильянов

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Новый молодой защитник в основе «Локомотива». Восхищается Марио Фернандесом и часто забивает
#Александр Сильянов
«Локомотив» взял на игру с «Баварией» пять запасных. Двое из них еще никогда не играли за клуб
#Локомотив
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