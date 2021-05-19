Мухин резонансно уходит из «Локо» в ЦСКА. Сделку делает агент, который уже уводил из клуба молодых и чуть не продал Миранчука в «Рубин»

Мухин проходил просмотр в ЦСКА еще три года назад. Тогда переход сорвался

Полузащитник Максим Мухин переходит из «Локомотива» в ЦСКА. Ему только 19 лет, но уже сейчас он входит в число заметных игроков РПЛ. С «Локомотивом» Мухин выиграл Кубок России. Там же попал в расширенный состав России на Евро-2020.

Уход Мухина выглядит странно со всех сторон. Оцениваем:

Сезон-2020/21 стал первым для Мухина на уровне РПЛ. Он сыграл десять матчей в Премьер-лиге, получил шанс в сборной, сразу выиграл трофей с клубом.

«Локомотив» сыграет в Лиге Европы. ЦСКА впервые за 20 лет остался без еврокубков – не попал даже в новую Лигу конференций. И недавно поменял тренера, взяв молодого без опыта.

Формально Мухин просто меняет один топ-клуб на другой. Реальность: уходит в неизвестность. ЦСКА сейчас далек от стабильного состояния на всех уровнях.

ЦСКА не первый год следит за Мухиным. Bobsoccer вспоминал, что три года назад Мухин уже почти там оказался. Тогда он приехал на просмотр и всем понравился, но еще принадлежал «Крыльям». ЦСКА отказался от выплаты компенсации в миллион евро. Уже потом Мухин переехал в «Локомотив», где дорос до взрослого футбола. Еще он чуть не перешел в «Зенит».