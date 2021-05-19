Мухин резонансно уходит из «Локо» в ЦСКА. Сделку делает агент, который уже уводил из клуба молодых и чуть не продал Миранчука в «Рубин»
Мухин проходил просмотр в ЦСКА еще три года назад. Тогда переход сорвался
Полузащитник Максим Мухин переходит из «Локомотива» в ЦСКА. Ему только 19 лет, но уже сейчас он входит в число заметных игроков РПЛ. С «Локомотивом» Мухин выиграл Кубок России. Там же попал в расширенный состав России на Евро-2020.
Уход Мухина выглядит странно со всех сторон. Оцениваем:
- Сезон-2020/21 стал первым для Мухина на уровне РПЛ. Он сыграл десять матчей в Премьер-лиге, получил шанс в сборной, сразу выиграл трофей с клубом.
- «Локомотив» сыграет в Лиге Европы. ЦСКА впервые за 20 лет остался без еврокубков – не попал даже в новую Лигу конференций. И недавно поменял тренера, взяв молодого без опыта.
- Формально Мухин просто меняет один топ-клуб на другой. Реальность: уходит в неизвестность. ЦСКА сейчас далек от стабильного состояния на всех уровнях.
ЦСКА не первый год следит за Мухиным. Bobsoccer вспоминал, что три года назад Мухин уже почти там оказался. Тогда он приехал на просмотр и всем понравился, но еще принадлежал «Крыльям». ЦСКА отказался от выплаты компенсации в миллион евро. Уже потом Мухин переехал в «Локомотив», где дорос до взрослого футбола. Еще он чуть не перешел в «Зенит».
В «Локомотиве» он начинал с «Казанки» в ПФЛ, но прошел быстрый процесс роста до основной команды. Перешел в систему «Локомотива» в июле 2019-го, а в декабре 2020-го уже сыграл за основу «Локомотива» в Лиге чемпионов. В марте 2021 года Мухин вышел за взрослую сборную России в официальном матче.
Сразу несколько молодых игроков «Локо» – клиенты Вадима Шпинева. Он запомнился историей с Миранчуком и ссорой с бывшим президентом клуба
Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус оценивал трансфер Мухина так: он меняет «Локо» на конкурента и тренера слабее, не дожидается окончания контракта, а все из-за денег. Цитата из большого поста Геркуса: «Понятно, что агент продает эту историю, предлагает игрока всей Москве – работа такая».
Похожая история уже была с другим резонансным юниором в сезоне-2016/17. Тогда Алексей Миранчук уходил из «Локомотива» в «Рубин». Трансфер уже был согласован со стороны «Рубина», но Миранчук в последний момент все-таки продлил контракт с «Локо». Выступление Геркуса связано с той историей, потому что в ней есть один повторяющийся герой – агент Вадим Шпинев.
Тогда из-за срыва перехода Миранчука между Геркусом и Шпиневым состоялся серьезный публичный конфликт. Шпинев обвинял Геркуса во лжи и говорил, что тот препятствовал трансферу Миранчука через фанатов и фейковые предложения других клубов. Потом история замялась, а Миранчук в 2020 году в итоге ушел в «Аталанту».
Максим Мухин переходит из «Локомотива» в ЦСКА за формальную компенсацию в 15 миллионов рублей. Эти деньги прописаны в его контракте с «Локомотивом». Контракт Мухина с «Локомотивом» истекал следующим летом. Контракт Рифата Жемалетдинова истекает в конце этого сезона – это еще один клиент Шпинева.
Шпинев подогревал ситуацию с переговорами о продлении контрактов. Еще месяц назад он дал интервью «Чемпионату», где сказал о договоренности с гендиректором «Локомотива» Владимиром Леонченко. Тот предложил встречу для переговоров о контрактах Мухина и Жемалетдинова, но сам же отказался от нее без предложения новой даты.
Дальше Шпинев рассказывал, что «Локомотив» – приоритетный вариант для Мухина. Он говорил о наличии предложений от других клубов, но опровергал информацию о требуемых 3 миллионах агентских выплат. Потом Шпинев уже отказывался от комментариев по ситуации с Мухиным. Тот не сыграл в матче последнего тура против «Урала». Но в сборной подтвердили – у него травма.
Мухин не первый клиент Вадима Шпинева, который ушел из «Локомотива». Обычно эти истории не так заметны, потому что игроки покидают «Локо» в юном возрасте еще до медийной известности: Георгий Махатадзе в 2016-м ушел из в «Рубин», Никита Дорофеев в 2020-м ушел в «Шинник».
Георгий Джикия – это тоже клиент Шпинева. Он уходил из «Локомотива» в 2014 году. В футболе России агент Шпинев известен именно через братьев Миранчуков. Шпинев полностью вел сделку по отъезду Миранчука в «Аталанту».
Кто еще из заметных клиентов Шпинева играет в «Локо»:
- Рифат Жемалетдинов
- Антон Миранчук
- Дмитрий Баринов
- Даниил Куликов
- Михаил Лысов