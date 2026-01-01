Вадим Шпинев

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Мухин резонансно уходит из «Локо» в ЦСКА. Сделку делает агент, который уже уводил из клуба молодых и чуть не продал Миранчука в «Рубин»
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#Максим Мухин
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