Суперкубок России: стартовые составы на матч «Зенит» – «Локомотив», 17 июля 2021 года
«Зенит» и «Локомотив» в Калининграде проведут матч за Суперкубок России. Начало – в 19:00 по московскому времени.
Стартовые составы:
«Зенит»: Кержаков, Караваев, Ракицкий, Чистяков, Сантос, Оздоев, Вендел, Кузяев, Малком, Дриусси, Азмун.
«Локомотив»: Гилерме, Сильянов, Рыбус, Мурило, Пабло, Баринов, Куликов, Крыховяк, Смолов, Жемалетдинов, Камано.
🏆 «Зенит» – победитель РПЛ. «Локомотив» – обладатель Кубка России. Команды разыгрывали два последних Суперкубка (по одной победе у каждой).
🏆 «Зенит» и «Локомотив» по восемь раз участвовали в матчах за Суперкубок России. «Зенит» выигрывал пять раз, «Локомотив» – три.
🏆 «Зенит» и «Локомотив» в пятый раз сыграют друг с другом в матче за Суперкубок. До этого было три победы «Зенита», одна – «Локомотива».
🏆 Последний матч между командами во всех турнирах завершился победой «Зенита» со счетом 6:1. Это было в игре РПЛ в мае.
🏆 ЦСКА чаще всех выигрывал Суперкубок России. Он делал это семь раз.
Где смотреть матч «Зенит» – «Локомотив»