Суперкубок России: стартовые составы на матч «Зенит» – «Локомотив», 17 июля 2021 года

🏆 «Зенит» – победитель РПЛ. «Локомотив» – обладатель Кубка России. Команды разыгрывали два последних Суперкубка (по одной победе у каждой).

🏆 «Зенит» и «Локомотив» по восемь раз участвовали в матчах за Суперкубок России. «Зенит» выигрывал пять раз, «Локомотив» – три.

🏆 «Зенит» и «Локомотив» в пятый раз сыграют друг с другом в матче за Суперкубок. До этого было три победы «Зенита», одна – «Локомотива».

🏆 Последний матч между командами во всех турнирах завершился победой «Зенита» со счетом 6:1. Это было в игре РПЛ в мае.

🏆 ЦСКА чаще всех выигрывал Суперкубок России. Он делал это семь раз.

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