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#Суперкубок России #Зенит #РПЛ #Локомотив

Суперкубок России: стартовые составы на матч «Зенит» – «Локомотив», 17 июля 2021 года

3 часа назад

«Зенит» и «Локомотив» в Калининграде проведут матч за Суперкубок России. Начало – в 19:00 по московскому времени.

Стартовые составы:

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Ракицкий, Чистяков, Сантос, Оздоев, Вендел, Кузяев, Малком, Дриусси, Азмун.

«Локомотив»: Гилерме, Сильянов, Рыбус, Мурило, Пабло, Баринов, Куликов, Крыховяк, Смолов, Жемалетдинов, Камано.

Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Кузяев 27
Азмун 57
Ерохин 83
3:0
Матч завершен
Локомотив
Москва

🏆 «Зенит» – победитель РПЛ. «Локомотив» – обладатель Кубка России. Команды разыгрывали два последних Суперкубка (по одной победе у каждой).

🏆 «Зенит» и «Локомотив» по восемь раз участвовали в матчах за Суперкубок России. «Зенит» выигрывал пять раз, «Локомотив» – три.

🏆 «Зенит» и «Локомотив» в пятый раз сыграют друг с другом в матче за Суперкубок. До этого было три победы «Зенита», одна – «Локомотива».

🏆 Последний матч между командами во всех турнирах завершился победой «Зенита» со счетом 6:1. Это было в игре РПЛ в мае.

🏆 ЦСКА чаще всех выигрывал Суперкубок России. Он делал это семь раз.

Где смотреть матч «Зенит» – «Локомотив»

Прогноз на матч «Зенит» – «Локомотив»

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Источник:
РПЛ
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