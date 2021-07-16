Суперкубок России
Зенит
Локомотив
Суперкубок России: прогноз на матч «Зенит» – «Локомотив», 17 июля 2021 года
6 часов назад
Последние шесть встреч «Зенита» и «Локомотива»:
- 02.05.21. Победа «Зенита» – 6:1.
- 30.08.20. Ничья – 0:0.
- 07.08.20. Победа «Зенита» – 2:1 (Суперкубок России).
- 29.02.20. Ничья 0:0.
- 28.09.19. Победа «Локомотива» – 1:0.
- 06.07.19. Победа «Локомотива» – 3:2 (Суперкубок России).
17 июля они разыграют Суперкубок России вновь. Котировки букмекеров:
- Победа «Зенита» – 1.62.
- Матч завершится в основное время – 4.10.
- Победа «Локомотива» – 5.60.
Суперкубок России: где смотреть матч «Зенит» – «Локомотив»
Суперкубок России: во сколько начало матча «Зенит» – «Локомотив»
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые