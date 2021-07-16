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#Суперкубок России #Зенит #Локомотив

Суперкубок России: прогноз на матч «Зенит» – «Локомотив», 17 июля 2021 года

6 часов назад

Последние шесть встреч «Зенита» и «Локомотива»:

  • 02.05.21. Победа «Зенита» – 6:1.
  • 30.08.20. Ничья – 0:0.
  • 07.08.20. Победа «Зенита» – 2:1 (Суперкубок России).
  • 29.02.20. Ничья 0:0.
  • 28.09.19. Победа «Локомотива» – 1:0.
  • 06.07.19. Победа «Локомотива» – 3:2 (Суперкубок России).

17 июля они разыграют Суперкубок России вновь. Котировки букмекеров:

  • Победа «Зенита» – 1.62.
  • Матч завершится в основное время – 4.10.
  • Победа «Локомотива» – 5.60.

Суперкубок России: где смотреть матч «Зенит» – «Локомотив»

Суперкубок России: во сколько начало матча «Зенит» – «Локомотив»

Зенит
Санкт-Петербург
-:-
Локомотив
Москва
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Источник:
Гол
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