Суперкубок России: во сколько начало матча «Зенит» – «Локомотив», 17 июля 2021 года

У «Локомотива» три победы в Суперкубке России: в 2003-м, в 2005-м и в 2019-м. У «Зенита» – 5: 2008, 2011, 2015, 2016, 2020. В прошлом году они разыгрывали трофей. В этом сделают снова.

Матч состоится 17 июля и начнется в 19:00 по московскому времени. Он пройдет в Калининграде.

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