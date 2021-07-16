Суперкубок России
Зенит
Локомотив
Поделиться:
Комментарии:
0
#Суперкубок России #Зенит #Локомотив

Суперкубок России: во сколько начало матча «Зенит» – «Локомотив», 17 июля 2021 года

7 часов назад

У «Локомотива» три победы в Суперкубке России: в 2003-м, в 2005-м и в 2019-м. У «Зенита» – 5: 2008, 2011, 2015, 2016, 2020. В прошлом году они разыгрывали трофей. В этом сделают снова.

Матч состоится 17 июля и начнется в 19:00 по московскому времени. Он пройдет в Калининграде.

Суперкубок России: где смотреть матч «Зенит» – «Локомотив», 17 июля 2021 года, во сколько прямая трансляция матча Суперкубка России

Зенит
Санкт-Петербург
-:-
Локомотив
Москва
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол
Еще по теме
Суперкубок России: прогноз на матч «Зенит» – «Локомотив», 17 июля 2021 года
Суперкубок России: где смотреть матч «Зенит» – «Локомотив», 17 июля 2021 года, во сколько прямая трансляция матча Суперкубка России
Индивидуальные награды РПЛ по итогам прошлого сезона: «Зенит» – лучшая команда, Семак – лучший тренер
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Суперкубок России
#Зенит
#Локомотив