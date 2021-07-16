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Суперкубок России: где смотреть матч «Зенит» – «Локомотив», 17 июля 2021 года, во сколько прямая трансляция матча Суперкубка России
7 часов назад
«Зенит» – победитель РПЛ в прошлом сезоне. «Локомотив» – обладатель Кубка России. 17 июля эти клубы сыграют в матче за Суперкубок России в Калининграде.
Матч в прямом эфире покажет Первый канал. Прямая трансляция начнется в 18:50 по московскому времени.
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