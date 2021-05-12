👑 Господство «Локо» в Кубке – уже девятый. Столько нет у «Ливерпуля», «Челси» и «Интера»

Кубок России разыгрывается с сезона-1992/93. В сезоне-2020/21 русские команды бились за трофей в 29-й раз. «Локомотив» победил в финале «Крылья Советов» 3:1 и выиграл Кубок в девятый раз.

Это больше, чем у ЦСКА (7) и чем у «Зенита» и «Спартака» вместе взятых (4+3). И даже больше, чем у известных команд из топ-пяти лиг, хотя розыгрыши Кубка имеют там куда более массивную историю. Например, в Италии состоялось 73 сезона Кубка, в Испании – 118, а в Англии – 139.