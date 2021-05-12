Так, что теперь по еврокубкам от России после победы «Локо» в Кубке? Все расклады очень коротко

«Локомотив» выиграл у «Крыльев Советов» в финале Кубка России-2020/21 и завоевал трофей. По еврокубковым раскладам на сезон-2020/21 стало чуть понятнее. Напоминаем, в РПЛ осталось сыграть один тур.

Таблица РПЛ

🔴 В Лиге чемпионов сыграет «Зенит» (в группе) и «Спартак» или «Локомотив» в квалификации (два раунда до группы).

Если «Спартак» не проиграет – он в ЛЧ.

Если «Спартак» проиграет, а «Локо» выиграет, то «Локо» в ЛЧ.

🟡 В Лиге Европы сыграет клуб, который не выйдет в ЛЧ – «Спартак» или «Локомотив». И он попадет напрямую в групповой этап ЛЕ. Это будет:

«Локомотив», если займет место ниже второго.

Или «Спартак», если упадет на третье.

🟢 В Лиге конференций сыграют два клуба от России из компании «Рубин»-«Сочи»-ЦСКА. Кто-то будет третьим лишним.

Если вкратце:

«Рубин» выйдет точно, если победит.

«Сочи» выйдет точно, если победит.

ЦСКА – если победит, а кто-то из пары «Рубин»-«Сочи» проиграет.

Кто окажется выше в таблице РПЛ – должен будет пройти в Лиге конференций два раунда до группы. Кто ниже – три раунда.

Подробные расклады мы расписали раньше:

Все расклады на последний тур РПЛ. Матчей без интриги всего два

Все окончательно станет ясно после последнего тура РПЛ, который состоится 16 мая.