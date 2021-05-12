Лига Европы
Лига чемпионов
Лига конференций
ЦСКА
Спартак
Рубин
Локомотив
Сочи
Поделиться:
Комментарии:
0
#Лига Европы #Лига чемпионов #Спартак #ЦСКА #Локомотив #Рубин #Сочи #Лига конференций

Так, что теперь по еврокубкам от России после победы «Локо» в Кубке? Все расклады очень коротко

час назад

РПЛ

«Локомотив» выиграл у «Крыльев Советов» в финале Кубка России-2020/21 и завоевал трофей. По еврокубковым раскладам на сезон-2020/21 стало чуть понятнее. Напоминаем, в РПЛ осталось сыграть один тур.

Таблица РПЛ

🔴 В Лиге чемпионов сыграет «Зенит» (в группе) и «Спартак» или «Локомотив» в квалификации (два раунда до группы).

  • Если «Спартак» не проиграет – он в ЛЧ.
  • Если «Спартак» проиграет, а «Локо» выиграет, то «Локо» в ЛЧ.

🟡 В Лиге Европы сыграет клуб, который не выйдет в ЛЧ – «Спартак» или «Локомотив». И он попадет напрямую в групповой этап ЛЕ. Это будет:

  • «Локомотив», если займет место ниже второго.
  • Или «Спартак», если упадет на третье.

🟢 В Лиге конференций сыграют два клуба от России из компании «Рубин»-«Сочи»-ЦСКА. Кто-то будет третьим лишним.

Если вкратце:

  • «Рубин» выйдет точно, если победит.
  • «Сочи» выйдет точно, если победит.
  • ЦСКА – если победит, а кто-то из пары «Рубин»-«Сочи» проиграет.

Кто окажется выше в таблице РПЛ – должен будет пройти в Лиге конференций два раунда до группы. Кто ниже – три раунда.

Подробные расклады мы расписали раньше:

Все расклады на последний тур РПЛ. Матчей без интриги всего два

Все окончательно станет ясно после последнего тура РПЛ, который состоится 16 мая.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще по теме
«Крылья» забили супергол в финале Кубка: пасом пяткой усадили Чорлуку, в три передачи разрезали защиту
Два гола «Локо» – ошибки трех разных защитников «Крыльев»: отдали ассист сопернику, теряли мяч в штрафной, привезли пенальти
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Лига Европы
#Лига чемпионов
#Спартак
#ЦСКА
#Локомотив
#Рубин
#Сочи
#Лига конференций