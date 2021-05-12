Два гола «Локо» – ошибки трех разных защитников «Крыльев»: отдали ассист сопернику, теряли мяч в штрафной, привезли пенальти
«Локомотив» и «Крыльев Советов» играют в финале Кубка России-2020/21.
Два гола «Локо» забил, легко использовав ошибки защитников «Крыльев». Ошиблись трое из четверки Зеффан-Солдатенков-Божин-Горшков.
В эпизоде с первым голом Зеффан скидывал мяч вратарю Ломаеву, а Камано перехватил и легко реализовал момент.
Во втором – Солдатенков плохо принял мяч в штрафной.
А Божин бросился в неаккуратный подкат, что привело к пенальти.
У «Локомотива» было не так много моментов при счете 2:1 – «Крылья» действовали более свежо и интенсивно, создавали моменты, прессовали соперника. У «Крыльев» – мало откровенных провалов, но когда они случились, команда пропустила. Команда Марко Николича легко подмечает ошибки соперника и их использует – в длительной серии таких матчей было немало, яркий пример – дерби против «Спартака».
Пенальти реализовал Федор Смолов – сразу указал, что бить будет он. Ударил точно в угол, хотя Ломаев угадал направление удара. Так «Локомотив» в тяжелейшей игре забил суперважный гол уже в начале второго тайма.
Видео первого гола «Локомотива» на «Телеспорте».
Видео второго гола «Локомотива» на «Телеспорте».