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#Крылья Советов #Кубок России

Два гола «Локо» – ошибки трех разных защитников «Крыльев»: отдали ассист сопернику, теряли мяч в штрафной, привезли пенальти

2 часа назад

«Локомотив» и «Крыльев Советов» играют в финале Кубка России-2020/21.

Два гола «Локо» забил, легко использовав ошибки защитников «Крыльев». Ошиблись трое из четверки Зеффан-Солдатенков-Божин-Горшков.

В эпизоде с первым голом Зеффан скидывал мяч вратарю Ломаеву, а Камано перехватил и легко реализовал момент.

Во втором – Солдатенков плохо принял мяч в штрафной.

А Божин бросился в неаккуратный подкат, что привело к пенальти.

У «Локомотива» было не так много моментов при счете 2:1 – «Крылья» действовали более свежо и интенсивно, создавали моменты, прессовали соперника. У «Крыльев» – мало откровенных провалов, но когда они случились, команда пропустила. Команда Марко Николича легко подмечает ошибки соперника и их использует – в длительной серии таких матчей было немало, яркий пример – дерби против «Спартака».

Пенальти реализовал Федор Смолов – сразу указал, что бить будет он. Ударил точно в угол, хотя Ломаев угадал направление удара. Так «Локомотив» в тяжелейшей игре забил суперважный гол уже в начале второго тайма.

Видео первого гола «Локомотива» на «Телеспорте».

Видео второго гола «Локомотива» на «Телеспорте».

Матч завершен
Локомотив
Москва
Камано 14
Смолов 48
Серкейра 84
3:1
Матч завершен
Крылья Советов
Самара
Сарвели 23
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