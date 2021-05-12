«Крылья» забили супергол в финале Кубка: пасом пяткой усадили Чорлуку, в три передачи разрезали защиту

Видео гола можно посмотреть на «Телеспорте».

«Игорь Витальевич – прям топовый тренер, один из лучших в России. Тренерский штаб поставил «Крыльям» комбинационный футбол. Как результат, много владеем мячом и создаем достаточно моментов», – говорил форвард «Крыльев» Иван Сергеев об Игоре Осинькине.

Осинькин говорил еще в ноябре после игры с «Торпедо»: «Мы хотели бы, чтобы у нас лучше двигался мяч и чтобы мы создавали моменты у ворот соперника именно с организованных комбинаций». Раньше уже получалось, когда «Крылья» вынесли 7:0 брянское «Динамо»: «Порадовало, что мы забили голы с комбинаций, которые мы тренируем».

Теперь получилось в финале Кубка. Это был один из лучших голов весны в России.