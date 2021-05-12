«Крылья» забили супергол в финале Кубка: пасом пяткой усадили Чорлуку, в три передачи разрезали защиту
В финале Кубка России-2020/21 встречаются «Локомотив» и «Крыльев Советов». Матч проходит в Нижнем Новгороде.
На 14-й команде Камано открыл счет после ошибки Зеффана, но «Крылья» сравняли очень скоро. Просто сумасшедший гол от команды ФНЛ в матче такого уровня.
Атака «Крыльев». Зиньковский отпасовал в штрафную на Сергеева.
Тот обыграл Чорлуку и покатил пяткой на Якубу.
Якуба прорвался, но бить из выгодной позиции не стал, а прострелил на Сарвели. И тот забил.
Видео гола можно посмотреть на «Телеспорте».
«Игорь Витальевич – прям топовый тренер, один из лучших в России. Тренерский штаб поставил «Крыльям» комбинационный футбол. Как результат, много владеем мячом и создаем достаточно моментов», – говорил форвард «Крыльев» Иван Сергеев об Игоре Осинькине.
Осинькин говорил еще в ноябре после игры с «Торпедо»: «Мы хотели бы, чтобы у нас лучше двигался мяч и чтобы мы создавали моменты у ворот соперника именно с организованных комбинаций». Раньше уже получалось, когда «Крылья» вынесли 7:0 брянское «Динамо»: «Порадовало, что мы забили голы с комбинаций, которые мы тренируем».
Теперь получилось в финале Кубка. Это был один из лучших голов весны в России.