Почему «Крылья Советов» так называются? Это самолет, который облетел всю Европу

У самолета два названия – АНТ-9 и ПС-9. Впервые самолет пролетел на первомайской демонстрации 1929 года. В том же году летчик Михаил Громов доказал, что новый самолет реально хорош и может преодолеть большие расстояния. Он пролетел 4 тысячи км по маршруту Москва-Одесса-Севастополь-Одесса-Киев-Москва. Громову понравился самолет, и молодая советская власть захотела похвастаться АНТ-9 перед Европой.

Самолет пролетел над главными столицами: Берлин, Варшава, Париж, Рим, Лондон. Это 53 летных часа и больше 9 тысяч км. Вместе с Громовым летели журналисты и карикатуристы. И уже тогда у самолета было яркое название – «Крылья Советов». Но это все идеальная официальная версия. В реальности были неприятные приключения.

В мемуарах Громов писал, что с самолетом не все было в порядке. Из-за сильной вибрации в самом начале полета ломался компас. Громов предлагал технические изменения для самолета, но ему отказывали с аргументом, что он и без компаса справится. Перед европейским турне Громов сам сделал амортизированную систему для компаса из резины.