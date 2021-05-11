Почему «Крылья Советов» так называются? Это самолет, который облетел всю Европу
«Крылья Советов» – советский самолет с американским двигателем, который чуть не разбился из-за марсельских баранов
В 1920-х изобретатель Андрей Туполев получил задание сделать вместительный пассажирский самолет для международных полетов советской власти. Она на тот момент пользовалась немецкими самолетами.
Получился не привычный пассажирский самолет. Он вмещал всего девять человек (из них семь – пассажиры) и мог применяться для военных целей. Имел туалет, гардероб и багажное отделение. Кресла сначала были из плетеного камыша, но потом их заменили на сидения из кольчуги и алюминия.
У самолета два названия – АНТ-9 и ПС-9. Впервые самолет пролетел на первомайской демонстрации 1929 года. В том же году летчик Михаил Громов доказал, что новый самолет реально хорош и может преодолеть большие расстояния. Он пролетел 4 тысячи км по маршруту Москва-Одесса-Севастополь-Одесса-Киев-Москва. Громову понравился самолет, и молодая советская власть захотела похвастаться АНТ-9 перед Европой.
Самолет пролетел над главными столицами: Берлин, Варшава, Париж, Рим, Лондон. Это 53 летных часа и больше 9 тысяч км. Вместе с Громовым летели журналисты и карикатуристы. И уже тогда у самолета было яркое название – «Крылья Советов». Но это все идеальная официальная версия. В реальности были неприятные приключения.
В мемуарах Громов писал, что с самолетом не все было в порядке. Из-за сильной вибрации в самом начале полета ломался компас. Громов предлагал технические изменения для самолета, но ему отказывали с аргументом, что он и без компаса справится. Перед европейским турне Громов сам сделал амортизированную систему для компаса из резины.
И во время первого полета над Украиной чуть не случилась трагедия. Самолет начал терять скорость над лесным массивом, и Громову повезло, что он смог найти полосу для экстренной посадки.
При полете над Марселем самолет тоже повел себя необычно: вдруг начал пикировать, и Громову опять пришлось искать место для срочной посадки, но на подходящей площадке паслись бараны. Громов писал, что они с экипажем реально были на волосок от смерти: «Но никто бы не узнал от чего мы погибли». Громова спас небольшой луг недалеко от реки.
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Громов опять поднялся в воздух, но самолет вновь повело в пике. Громов посадил «Крылья» на том же лугу и обнаружил, что лопнул стержень моторной установки. За ночь его приварили, и самолет полетел над Великобританией.
«Крылья Советов» выпускались и использовались до конца войны. В масштабное производство они не были запущены из-за нерентабельности. Самолет зависел от импортных двигателей (американских и немецких; первый прототип летал на французском двигателе), а свой аналог создатели так и не придумали.
Клуб «Крылья Советов» появился во время войны. Состав – эвакуированные рабочие из Москвы и Воронежа
Впервые название «Крылья Советов» для спортивного клуба появилось в 1936-м. Под ним объединились рабочие авиапромышленности. И играли с таким названием футбольные команды из Иркутска, Бердянска и других городов.
За Самарой (тогда – Куйбышевым) название закрепилось в начале войны. Там в эвакуации оказались московские и воронежские работники авиапрома, которые играли в футбол. Профессиональная команда появилась после письма главных людей авиапромышленности Куйбышева в Москву. Они попросили перевести 27 футболистов на постоянную основу.
Через два года «Крылья» сыграли первый официальный матч, потом временно объединялись с «Зенитом», в 60-х чуть не стали «Металлургом», но к распаду СССР сохранили изначальное название.
Самарский депутат хотел переименовать «Крылья», но никто не поддержал идею
После развала СССР в Самаре иногда поднимается вопрос о названии главной футбольной команды: не устарело ли оно? Герман Ткаченко и губернатор Константин Титов, когда взялись в начале нулевых серьезно вкладываться в клуб, не видели смысла переименовать: «Прежде всего, это торговая марка».
В 2013-м депутат Самарской губернской думы Дмитрий Сивиркин предлагал переименовать «Крылья Советов». Он хотел провести голосование среди болельщиков, чтобы они выбрали клубу новое имя. Но депутаты не поддержали идею Сивиркина, и он смирился, что идею придется отложить.
Сивиркин говорил, что за переименование выступают многие болельщики. У депутата много аргументов за смену «Крыльев Советов» на что-то другое. Например, Сивиркину не нравится, что пиаром советской авиапромышленности занимался Лев Троцкий. Он как раз придумал слоган. «Даешь Крылья!» Сивиркин приводил много аргументов:
«К тому же, слово «крылья» звучит в издевательском контексте, потому что они символизировали военную мощь страны. Слово «крылья» – атавизм, который напоминает об унизительном положении нынешнего авиапрома. А о «советах» и говорить нечего – их давно не существует».
Сивиркин обращался к члену совета директоров клуба Алексею Чигеневу. И указывал, что при советской власти он не смог бы голосовать и вступить в Советы, потому что нарушает 65-ю статью конституции (наемный труд с целью извлечения прибыли). Сивиркин просил дать ответ, какой вообще смысл несет название команды в 21-м веке, но получил только отказ в рассмотрении вопроса.