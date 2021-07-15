Соперник «Динамо» забыл, когда начинается матч. Да, так и сказали – просто забыли

Московское «Динамо» готовилось к обычному матчу на сборах с венгерским клубом «МТК». Но вдруг клуб объявил о переносе и прямо написал о причине – соперники просто забыли о точном времени начала матча.

«МТК» не успел к 18:00 по мск, поэтому игру перенесли на час позже.

За это «Динамо» потроллил «МТК» таким тиктоком.