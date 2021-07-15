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#Динамо #РПЛ #МТК

Соперник «Динамо» забыл, когда начинается матч. Да, так и сказали – просто забыли

вчера, 20:17

Твиттер «Динамо»

Московское «Динамо» готовилось к обычному матчу на сборах с венгерским клубом «МТК». Но вдруг клуб объявил о переносе и прямо написал о причине – соперники просто забыли о точном времени начала матча.

«МТК» не успел к 18:00 по мск, поэтому игру перенесли на час позже.

За это «Динамо» потроллил «МТК» таким тиктоком.

«МТК» никак не отреагировал – у них твиттер вообще три года не обновлялся.

Самый ленивый твиттер в мире – у сборной Словакии. Два поста за четыре года. Двааа!

«Динамо» готовится к сезону в австрийском городке Лиенц. Там красиво. Вот доказательства от клуба.

  • «МТК» – клуб из Будапешта, один из самых старых в стране (1888), главный соперник «Ференцвароша», но уже не побеждавший в чемпионате 13 лет (в позапрошлом сезоне «МТК» вообще вылетал из высшей лиги).

zumapress / global look press

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