Тренер «Динамо» попал в тюрьму за пару дней до Лиги Европы. Его брат (тоже получил срок) обвиняет в соучастии Модрича и Ловрена
Еще в 2018-м хорватский суд рассматривал дело тренера загребского «Динамо» Зорана Мамича. И вот он утвердил приговор – 4 года и 8 месяцев тюрьмы за мошенничество.
Мамич тут же подал в отставку и выступил с заявлением:
«Я не чувствую себя виноватым, но подаю в отставку, потому что обещал: если приговор вступит в силу, то я уйду».
18 марта у «Динамо» ответная игра Лиги Европы с «Тоттенхэмом». Тренировать команду будет помощник Мамича Дамир Кржнар.
Так, а за что судят Мамича?
C 2013-го по 2016-й Мамич тренировал «Динамо». А его старший брат Здравко занимал в это время пост гендиректора и другие руководящие должности. А потом Мамич уехал тренировать в Саудовскую Аравию, когда уже гремели обвинения в том, что братья присваивают себе деньги с топ-трансферов, а еще не оплачивают налоги.
Полные претензии суда к Мамичу-младшему такие: подстрекательство к злоупотреблению служебным положением, взятка налоговому инспектору и подстрекательство к злоупотреблению доверия в бизнесе.
Когда дошло до реальных приговоров в 2018-м, то Здравко уехал в Боснию и Герцеговину. Оттуда экстрадировать преступников в Хорватию сложно (у стран непростые отношения). А вот Зоран остался. По хорватским законам, если срок заключения составляет меньше пяти лет, то человек находится на свободе, пока идут все обжалования и апелляции.
И последние три года, пока шли все дополнительные разбирательства, Зоран Мамич активно занимался делами «Динамо». Сначала стал спортивным директором, а потом назначил себя главным тренером. Выиграл чемпионат, а в этом сезоне в России узнали Мамича как тренера, который спокойно разобрался с ЦСКА и «Краснодаром».
Здравко Мамич – главный антагонист истории
Больше всего внимания в Хорватии к Здравко Мамичу. Именно он считается человеком, который организовывал все махинации с трансферами Деяна Ловрена и Луки Модрича. И в прошлом, например, обманывал Эдуардо, когда продавал его в «Арсенал». Тогда суд посчитал незаконным контракт, по которому Эдуардо всю жизнь отдавать Мамичу половину своего дохода.
А Модрич, например, даже давал показания против Мамича, а потом от них отказался. За это в Хорватии он попадал под хейт болельщиков.
И у Здравко Мамича самый суровый приговор – шесть с половиной лет тюрьмы за хищение 13,5 млн евро.
Но он по-прежнему на свободе в Боснии, где собрал пресс-конференцию. И дал ответные обвинения хорватскому суду, Модричу и Ловрену. Вот основные тезисы:
- «Хорватские судьи коррумпированы, все 93 свидетеля дали показания в нашу защиту. Нигде в приговоре не написано, что мы отмывали деньги. И «Динамо» тоже не считает себя пострадавшей стороной».
- Отбывать срок Здравко Мамич согласен только в Боснии и Герцеговине, которую он называет своей первой родиной.
- «Ловрен и Модрич – соучастники дела. Если мы с братом должны отдать деньги государству, то и они тоже. В суде они признавали, что подписывали с нами контракты». Мамич признает, что у него с Модричем был общий счет, куда они складывали деньги «Динамо». И якобы Модрич даже снимал с этого счета деньги и выплачивал их родственникам братьев Мамич.
- Мамич не признает, что уходил от уплаты налогов: «Мы не отмыли ни одного евро».
- Считает себя человеком, который поднял «Динамо» из нищеты за свои деньги, но почему-то государству это не нравится: «Мы принесли клубу миллиард евро! А теперь есть опасения, что клуб справится дальше»