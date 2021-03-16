Тренер «Динамо» попал в тюрьму за пару дней до Лиги Европы. Его брат (тоже получил срок) обвиняет в соучастии Модрича и Ловрена

Еще в 2018-м хорватский суд рассматривал дело тренера загребского «Динамо» Зорана Мамича. И вот он утвердил приговор – 4 года и 8 месяцев тюрьмы за мошенничество.

Мамич тут же подал в отставку и выступил с заявлением:

«Я не чувствую себя виноватым, но подаю в отставку, потому что обещал: если приговор вступит в силу, то я уйду».

18 марта у «Динамо» ответная игра Лиги Европы с «Тоттенхэмом». Тренировать команду будет помощник Мамича Дамир Кржнар.