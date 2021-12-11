ЦСКА
Арсенал Тула
Антон Заболотный
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#ЦСКА #Арсенал Тула #Антон Заболотный

ЦСКА обыграл «Арсенал», Заболотный оформил дубль

2 часа назад

В 18-м туре РПЛ ЦСКА принимал «Арсенал» на своем поле. Итог – победа хозяев 2:0. Таким бы этот матч:

Матч завершен
ЦСКА
Москва
Заболотный 33'
Заболотный 76'
2:0
Матч завершен
Арсенал
Тула
  • Дубль оформил Заболотный. Он впервые забивает два мяча в матче за ЦСКА.
  • Еще один мяч Заболотного судья отменил из-за офсайда.
  • У ЦСКА две победы подряд. «Арсенал» прервал двухматчевую победную серию.

В 19-м туре ЦСКА сыграет со «Спартаком» (27.02.2022), «Арсенал» же в тот же день ждет встреча с «Сочи».

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Источник:
Гол
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