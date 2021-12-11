ЦСКА обыграл «Арсенал», Заболотный оформил дубль

Дубль оформил Заболотный. Он впервые забивает два мяча в матче за ЦСКА.

Еще один мяч Заболотного судья отменил из-за офсайда.

У ЦСКА две победы подряд. «Арсенал» прервал двухматчевую победную серию.

В 19-м туре ЦСКА сыграет со «Спартаком» (27.02.2022), «Арсенал» же в тот же день ждет встреча с «Сочи».