ЦСКА
РПЛ
Арсенал Тула
В день матча ЦСКА – «Арсенал» будет ясно, состоится ли он. Если да, то пройдет без зрителей
час назад
ЦСКА разместил сообщение на официальном сайте. Клуб подтвердил, что 10 декабря рассматривался вопрос о переносе матча 18-го тура РПЛ в Москве против тульского «Арсенала» из-за холодной погоды. Начало игры запланировано на 16:30.
Решение о проведении игры будет принято в день матча – 11 декабря.
Также стало известно, что болельщики на матч допущены не будут. ЦСКА объяснил это техническими работами по исправлению недостатков, выявленных по результатам встречи с «Зенитом»
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые