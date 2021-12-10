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#ЦСКА #РПЛ #Арсенал Тула

В день матча ЦСКА – «Арсенал» будет ясно, состоится ли он. Если да, то пройдет без зрителей

час назад

ЦСКА разместил сообщение на официальном сайте. Клуб подтвердил, что 10 декабря рассматривался вопрос о переносе матча 18-го тура РПЛ в Москве против тульского «Арсенала» из-за холодной погоды. Начало игры запланировано на 16:30.

Решение о проведении игры будет принято в день матча – 11 декабря.

Также стало известно, что болельщики на матч допущены не будут. ЦСКА объяснил это техническими работами по исправлению недостатков, выявленных по результатам встречи с «Зенитом»

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