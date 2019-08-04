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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Тамбов
Тамбов
0:1
Матч завершен
Арсенал
Тула
Луценко 13
РПЛ, 4 тур
РПЛ,
4 тур
Россия
4 авг. 2019, 16:30 МСК
4.08.2019, 16:30 МСК
воскресенье
Сергей Иванов
Сергей Иванов
Главный Судья
Составы
Тамбов
мин
58
Ойеволе
Адесойе Ойеволе
90
88
Шелия
Гиорги Шелия
90
99
Маркелов
Иван Маркелов
46
3
Тетрашвили
Гурам Тетрашвили
90
8
Килин
Антон Килин
46
30
Таказов
Сослан Таказов
90
14
Аппаев
Хызыр Аппаев
90
25
Карасев
Павел Карасев
90
77
Костюков
Михаил Костюков
70
92
Чуперка
Валерий Чуперка
90
27
Гогуа
Седрик Гогуа
90
Запасные
50
Сугробов
Владимир Сугробов
2
Рыбин
Алексей Рыбин
55
Осипенко
Максим Осипенко
6
Кулик
Владислав Кулик
23
Кленкин
Данил Кленкин
20
Муйва
Олабиран Муйва
9
Мамтов
Хасан Мамтов
19
Конате
Мохамед Конате
Арсенал
мин
48
Луценко
Евгений Луценко
13'
13'
84
9
Комбаров
Кирилл Комбаров
90
71
Денисов
Александр Денисов
90
23
Горбатенко
Игорь Горбатенко
90
6
Беляев
Максим Беляев
90
36
Левашов
Михаил Левашов
90
21
Альварес
Виктор Альварес
90
70
Костадинов
Георгий Костадинов
90
27
Ломовицкий
Александр Ломовицкий
90
20
Чаушич
Горан Чаушич
90
22
Лесовой
Даниил Лесовой
90
Запасные
1
Нигматуллин
Артур Нигматуллин
50
Шамов
Егор Шамов
8
Григалава
Гиа Григалава
14
Хагуш
Анри Хагуш
26
Коне
Бакари Коне
11
Ткачев
Сергей Ткачев
13
Володько
Максим Володько
5
Довбня
Александр Довбня
28
Пантелеев
Владислав Пантелеев
17
Аджоев
Гурам Аджоев
30
Тудоре
Александру Тудоре
29
Банда
Ламек Банда