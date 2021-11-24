Бывший спортивный директор «Тамбова» Худяков задержан. Через месяц после признания клуба банкротом

Павла Худякова задержали в Москве из-за дела о хищении субсидий футбольного «Тамбова». Официальных подтверждений этой информации нет, но о задержании со ссылкой на источники написали «Спорт-Экспресс», ТАСС и РБК.

«СЭ» утверждает, что Худяков стал фигурантом нескольких уголовных дел. Все они связаны с хищениями должностными лицами клуба. Это не первый работник администрации «Тамбова», задержанный по этому делу. В октябре бывшего гендиректора Ольгу Коновалову также задержали из-за подозрений в мошенничестве, а потом арестовали.

«Тамбов» выступал в Премьер-лиге в прошлом сезоне РПЛ, но по ходу турнира готовился к снятию из-за нехватки финансирования. В итоге «Тамбов» доиграл сезон, но на новый не заявлялся. В октябре клуб официально признали банкротом.