Тамбов
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#Тамбов #РПЛ

«Тамбов» не заявился в ФНЛ и ПФЛ. Он лишится профессионального статуса после окончания сезона

03 мая, 12:27

«Тамбов» не сыграет в следующем сезоне ни в одной из профессиональных футбольных лиг. Он вылетел из РПЛ по итогам этого сезона и не подал на лицензирование в две другие лиги – ФНЛ и ПФЛ.

«Мы не подавали документы на лицензирование, клуб не соответствует ни одному критерию. Все, конец истории. «Тамбов» потеряет статус профессионального футбольного клуба, – сказала директор «Тамбова» Ольга Коновалова.

  • За два тура до конца сезона «Тамбов» идет на последнем месте в таблице. Он лишился математических шансов на попадание в РПЛ на следующий сезон.
  • Зимой клуб готовился к банкротству из-за долгов и нехватки финансирования. Когда РПЛ выделила ему сумму, нужную для завершения сезона, он продолжил выступления. Состав при этом почти полностью обновили, команду покинули большинство игроков.
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Источник:
РИА Спорт
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