«Тамбов» не заявился в ФНЛ и ПФЛ. Он лишится профессионального статуса после окончания сезона

«Тамбов» не сыграет в следующем сезоне ни в одной из профессиональных футбольных лиг. Он вылетел из РПЛ по итогам этого сезона и не подал на лицензирование в две другие лиги – ФНЛ и ПФЛ.

«Мы не подавали документы на лицензирование, клуб не соответствует ни одному критерию. Все, конец истории. «Тамбов» потеряет статус профессионального футбольного клуба, – сказала директор «Тамбова» Ольга Коновалова.