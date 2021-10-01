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Экс-директор «Тамбова» арестована по делу о мошенничестве

01 октября, 22:38

Ольга Коновалова арестована на два месяца – так решил Ленинский районный суд Тамбова.

«Она пока проходит как подозреваемая», – уточнил ее адвокат Дмитрий Кислинский.

  • 30 сентября Коновалова была задержана в рамках уголовного дела по ч. 4. ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).
  • В декабре 2020 года в отношении Коноваловой было возбуждено уголовное дело из-за долгов по зарплате в «Тамбове», которые составили в общей сложности 150 миллионов рублей.
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Источник:
ТАСС
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