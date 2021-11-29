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«Локомотив» проиграл «Арсеналу» в РПЛ и продлил серию без побед до пяти матчей
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«Локомотив» и «Арсенал» закрыли 16-й тур РПЛ. Команды находятся в разных частях таблицы: «Локомотив» после поражения остался на четвертом месте, а «Арсенал» набрал 16 очков и поднялся из зоны стыков на 12-е место.
- «Локомотив» в последний раз побеждал 30 октября. С тех пор пять матчей без побед в РПЛ и Лиге Европы (две ничьи, а потом три поражения подряд).
- «Арсенал» победил впервые с 16 октября. У него тоже была серия из пяти матчей без побед в РПЛ и Кубке России (три поражения, две ничьи).
Следующий матч «Локомотив» проведет против «Урала», а «Арсенал» сыграет с «Химками».
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