Лидеры «Локомотива» три раза за месяц подходили к трибуне фанатов после матчей и извинялись за игру

Маркус Гисдоль пришел в «Локомотив» 10 октября и с того момента провел 8 матчей. Статистика не очень удачная:

2 победы, 3 ничьих и 3 поражения.

Последние 4 матча принесли «Локомотиву» всего лишь два очка. В них были ничьи с «Галатасараем» и «Спартаком» с общим счетом 2:2; плюс два поражения – от «Ахмата» и «Лацио», общий счет в этих встречах добрался до отметки 1:5.

У Гисдоля было четыре домашних матча в «Локомотиве». В них – 1 победа и 3 поражения.

И во всех случаях, когда «Локо» проигрывал дома, команде приходилось извиняться и объясняться перед фанатами с Южной трибуны;

Наир Тикнизян после поражения от «Галатасарая» в Лиге Европы (21 октября, 1:2) подошел к фанатам. Тогда Тикнизян рассказывал:

«Мне, как новичку, который пришел недавно из другой команды, очень неудобно. Поэтому прикладываем усилия, отдаем все силы для того, чтобы побеждать в каждом матче. К сожалению, сейчас не идет. Думаю, видно, что на поле нет ни одного равнодушного футболиста. Надеюсь, мы сможем прервать эту серию, и на лицах наших болельщиков появятся улыбки. Верьте в нас, пожалуйста, и я думаю, что в ближайшем будущем мы исправим ситуацию.

Я поблагодарил фанатов за то, что они приходят на каждую игру. У нас полные трибуны на домашнем стадионе. Это очень сильно мотивирует. Я их поблагодарил. Огромное им спасибо».