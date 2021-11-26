Лидеры «Локомотива» три раза за месяц подходили к трибуне фанатов после матчей и извинялись за игру
Маркус Гисдоль пришел в «Локомотив» 10 октября и с того момента провел 8 матчей. Статистика не очень удачная:
- 2 победы, 3 ничьих и 3 поражения.
- Последние 4 матча принесли «Локомотиву» всего лишь два очка. В них были ничьи с «Галатасараем» и «Спартаком» с общим счетом 2:2; плюс два поражения – от «Ахмата» и «Лацио», общий счет в этих встречах добрался до отметки 1:5.
- У Гисдоля было четыре домашних матча в «Локомотиве». В них – 1 победа и 3 поражения.
И во всех случаях, когда «Локо» проигрывал дома, команде приходилось извиняться и объясняться перед фанатами с Южной трибуны;
Наир Тикнизян после поражения от «Галатасарая» в Лиге Европы (21 октября, 1:2) подошел к фанатам. Тогда Тикнизян рассказывал:
«Мне, как новичку, который пришел недавно из другой команды, очень неудобно. Поэтому прикладываем усилия, отдаем все силы для того, чтобы побеждать в каждом матче. К сожалению, сейчас не идет. Думаю, видно, что на поле нет ни одного равнодушного футболиста. Надеюсь, мы сможем прервать эту серию, и на лицах наших болельщиков появятся улыбки. Верьте в нас, пожалуйста, и я думаю, что в ближайшем будущем мы исправим ситуацию.
Я поблагодарил фанатов за то, что они приходят на каждую игру. У нас полные трибуны на домашнем стадионе. Это очень сильно мотивирует. Я их поблагодарил. Огромное им спасибо».
25 ноября «Локо» проиграл «Лацио» 0:3 и потерял шансы на плей-офф Лиги Европы. После игры с фанатами разговаривал Дмитрий Баринов, который был капитаном в той встрече. Он сел на чемодан, пообщался с фанатами и поблагодарил за поддержку.
После этого он рассказывал: «Болельщики после игры задали много вопросов: что с командой, почему никто не играет в футбол, почему не подходим к болельщикам? Я их понимаю. Поэтому подошел, чуть-чуть поговорили. Думаю, теперь надо выиграть матч. А там – дай бог, пойдет все».