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Дмитрий Баринов
Гильерме
Наир Тикнизян
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#Локомотив #РПЛ #Лига Европы #Дмитрий Баринов #Гильерме #Наир Тикнизян

Лидеры «Локомотива» три раза за месяц подходили к трибуне фанатов после матчей и извинялись за игру

3 часа назад

Маркус Гисдоль пришел в «Локомотив» 10 октября и с того момента провел 8 матчей. Статистика не очень удачная:

  • 2 победы, 3 ничьих и 3 поражения.
  • Последние 4 матча принесли «Локомотиву» всего лишь два очка. В них были ничьи с «Галатасараем» и «Спартаком» с общим счетом 2:2; плюс два поражения – от «Ахмата» и «Лацио», общий счет в этих встречах добрался до отметки 1:5.
  • У Гисдоля было четыре домашних матча в «Локомотиве». В них – 1 победа и 3 поражения.

И во всех случаях, когда «Локо» проигрывал дома, команде приходилось извиняться и объясняться перед фанатами с Южной трибуны;

Наир Тикнизян после поражения от «Галатасарая» в Лиге Европы (21 октября, 1:2) подошел к фанатам. Тогда Тикнизян рассказывал:

«Мне, как новичку, который пришел недавно из другой команды, очень неудобно. Поэтому прикладываем усилия, отдаем все силы для того, чтобы побеждать в каждом матче. К сожалению, сейчас не идет. Думаю, видно, что на поле нет ни одного равнодушного футболиста. Надеюсь, мы сможем прервать эту серию, и на лицах наших болельщиков появятся улыбки. Верьте в нас, пожалуйста, и я думаю, что в ближайшем будущем мы исправим ситуацию.

Я поблагодарил фанатов за то, что они приходят на каждую игру. У нас полные трибуны на домашнем стадионе. Это очень сильно мотивирует. Я их поблагодарил. Огромное им спасибо».

Гильерме выдал эмоциональное обращение после поражения от «Ахмата» (20 ноября, 1:2). Объяснял неудачу травмами, адаптацией к новому тренеру и слабой игрой.

25 ноября «Локо» проиграл «Лацио» 0:3 и потерял шансы на плей-офф Лиги Европы. После игры с фанатами разговаривал Дмитрий Баринов, который был капитаном в той встрече. Он сел на чемодан, пообщался с фанатами и поблагодарил за поддержку.

После этого он рассказывал: «Болельщики после игры задали много вопросов: что с командой, почему никто не играет в футбол, почему не подходим к болельщикам? Я их понимаю. Поэтому подошел, чуть-чуть поговорили. Думаю, теперь надо выиграть матч. А там – дай бог, пойдет все».

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Все фото: Официальный сайт «Локомотива»
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