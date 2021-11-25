Все про уход Рангника в «МЮ»: сколько под него вложил «Локо», что по контрактам, как давно он без тренерства
«Манчестер Юнайтед» отправил в отставку Уле-Гуннара Сульшера, а через несколько дней исполняющий обязанности главного тренера Майкл Каррик вывел «МЮ» в плей-офф Лиги чемпионов, обыграв «Вильярреал».
«МЮ» все равно нужен тренер, но посреди сезона сложно кого-то подписать на шесть месяцев. Круг поисков сузился, и главным кандидатом стал Ральф Рангник – руководитель «Локомотива» по спорту и развитию.
Рангник правда перейдет?
Очень на это похоже.
💭 The Athletic пишет, что Рангник и «МЮ» уже договорились, осталось уладить все вопросы с «Локомотивом», который, как ожидается, не будет препятствовать. Сделка – на шесть месяцев, потом Рангник два года будет консультантом.
💭 The Times уточняет: Рангник согласится только в том случае, если «МЮ» по окончании сезона назначит его на серьезную должность.
💭 Журналист Фабрицио Романо уточняет, что переговоры находятся на продвинутой стадии и еще ничего не ясно.
💭 Manchester Evening News добавляет, что Рангник отклонил первое предложение «МЮ» и рассматривает улучшенное.
Рангник будет тренировать «МЮ»? А когда он вообще тренировал и что выиграл?
Тренерский опыт Рангника – почти 40 лет. Он начал работать тренером, когда еще никто из современных игроков «МЮ» не родился. В середине 1980-х он вдохновился идеями прессинга в киевском «Динамо» и развивал их с тех времен.
А дальше помог выйти в Бундеслигу очень скромному «Ульму» и руководил несколькими командами в Германии, включая «Шальке» и «Штутгарт». А еще погремел на всю Европу, когда рванул с новичком-«Хоффенхаймом» на первое место в первом круге Бундеслиги.
Рангник-тренер выигрывал Кубок и Суперкубок Германии, а Рангник-функционер добивался успехов в «Зальцбурге» и «Лейпциге». Но трофеев, к которым привыкли к «МЮ» и которых не дождались при Сульшере, Рангник добывал маловато для столь длинной карьеры.
Последним был сезон-2018/19 в «Лейпциге» – третье место и финал Кубка. Зато с «МЮ» Рангник пересекался аж в целом полуфинале ЛЧ – это было с «Шальке» в 2011 году.
Логичный вопрос – и зачем «МЮ» нужен Рангник?
О причинах «МЮ» обязательно расскажет после назначения. Мы же предположим:
🔴 «МЮ» хочет найти тренера на следующий сезон, а в эти полгода поработает временщик. Но найти хорошего временщика, который бы потом согласился уйти – крайне сложно. А если доверять кому-то неопытному, можно окончательно завалить сезон.
🔴 Рангник – фанат прессинга и вообще современного стиля игры. Возглавляющий «Ливерпуль» Юрген Клопп не раз говорил, что его вдохновляли идеи Рангника.
🔴 Рангник уже хорошо знаком «МЮ». The Athletic писал, что технический директор клуба ездил в «Ред Булл» и общался с ним несколько часов в 2019-м. В отчетах было много похвалы в адрес Рангника, но «МЮ» так с ним тогда и не связался.
🔴 Микроклимат не пострадает. В том же материале говорилось, что он суров на публике, но очень хорошо относится к своим игрокам внутри коллектива.
А что он сделал с «Локомотивом»?
Если бы Рангник находился в «Локомотиве» пару недель – менее странным бы его уход не стал, но он бы еще ничего сделать не успел. Однако в «Локомотиве» он проработал 4,5 месяца. И перемены были очень заметными. Что при нем произошло:
🗓️ 6 июля он стал руководителем «Локо» по спорту и развитию. Гендиректор Владимир Леонченко уточнил, что функции спортивного директора перейдут к штабу Рангника. «Чемпионат» писал, что зарплата Рангника по трехлетнему контракту – 4,5 миллиона евро в год.
🗓️️️ Озвучились задачи: высокие спортивные результаты, сокращение финансовой зависимости от главного спонсора, устойчивое развитие спортивной вертикали клуба, популяризация российского футбола.
🗓️ Техническим директором стал Томас Цорн.
🗓️ В летнее трансферное окно из «Локомотива» за деньги ушли Крыховяк и Мухин, другие покинули клуб по окончании контракта. А 30 миллионов клуб потратил. Из семи пришедших игроков пятерым 22 года и меньше. Участвовал в этом и Рангник, например ездил за Бека Бека во Францию сам, хотя тот изначально в «Локо» переходить не хотел.
🗓️ Уже с июля были слухи о том, что Рангник и Цорн хотят другого тренера вместо Марко Николича. 5 октября он был уволен, и вместо Николича через несколько дней «Локо» назначил Маркуса Гисдоля.
🗓️️ В середине октября «Локомотив» созвал пресс-конференцию, где представил стратегию развития на следующие годы: победы в РПЛ и Кубке России, плей-офф Лиги чемпионов. «Из паровоза мы хотим сделать «Сапсан». Современный и сильный «Сапсан», – заявил Рангник.
🗓️️ 6 ноября «Локомотив» прокомментировал информацию о том, что Рангник может уйти в «МЮ» после ухода Сульшера: «Советуем нашим болельщикам не реагировать на вбросы и не волноваться по поводу глупых слухов».
🗓️ Сейчас по информации «Спорт-Экспресса», вопрос по переходу Рангника решится в ближайшие два дня, но вся его команда останется в «Локомотиве».
Что получается в итоге:
- Рангник отработал почти пять месяцев и за это время привел своих людей в клуб.
- «Локо» потратил 30 миллионов и обновил состав.
- Сменил тренера, у которого полный контакт с Рангником.
- Клуб представил долгосрочную стратегию с прицелом на работу Рангника, который подписал трехлетний контракт.
- Рангник уходит, но команда останется.
Пока ситуация выглядит так. Позже будут объяснения от самого «Локомотива».