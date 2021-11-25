Все про уход Рангника в «МЮ»: сколько под него вложил «Локо», что по контрактам, как давно он без тренерства

Рангник правда перейдет?

Очень на это похоже.

💭 The Athletic пишет, что Рангник и «МЮ» уже договорились, осталось уладить все вопросы с «Локомотивом», который, как ожидается, не будет препятствовать. Сделка – на шесть месяцев, потом Рангник два года будет консультантом.

💭 The Times уточняет: Рангник согласится только в том случае, если «МЮ» по окончании сезона назначит его на серьезную должность.

💭 Журналист Фабрицио Романо уточняет, что переговоры находятся на продвинутой стадии и еще ничего не ясно.

💭 Manchester Evening News добавляет, что Рангник отклонил первое предложение «МЮ» и рассматривает улучшенное.

Рангник будет тренировать «МЮ»? А когда он вообще тренировал и что выиграл?

Тренерский опыт Рангника – почти 40 лет. Он начал работать тренером, когда еще никто из современных игроков «МЮ» не родился. В середине 1980-х он вдохновился идеями прессинга в киевском «Динамо» и развивал их с тех времен.

А дальше помог выйти в Бундеслигу очень скромному «Ульму» и руководил несколькими командами в Германии, включая «Шальке» и «Штутгарт». А еще погремел на всю Европу, когда рванул с новичком-«Хоффенхаймом» на первое место в первом круге Бундеслиги.