Расклады «Локомотива» и «Спартака» перед последним туром – как выйти в плей-офф или хотя бы в Лигу конференций
«Локомотив» и «Спартак» по-разному провели матчи пятого тура Лиги Европы.
⚔️ «Локомотив» – «Лацио» 0:3
Какие шансы остаются у наших клубов? Об этом ниже.
Критерии при равенстве очков
- Сначала личные встречи.
- Затем разница мячей.
- Затем количество забитых голов.
- Затем количество голов, забитых на выезде.
- Дальше – количество побед.
- Дисциплинарный показатель.
- И последний критерий – клубный коэффициент УЕФА.
Что дают места в группе Лиги Европы
1⃣ Первое место – выход в 1/8 финала.
2⃣ Второе место – выход в стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала. Соперники – третьи команды из групп Лиги чемпионов.
3⃣ Третье место – вылет в стыковые матчи Лиги конференций за право попасть в 1/8 финала этого турнира. Соперники – вторые команды групп Лиги конференций.
4⃣ Четвертое место – вылет из еврокубков.
Положение «Локомотива»
В группе Е Лиги Европы играет «Локомотив». Вот как выглядит таблица:
Оставшийся тур
🗓️ 9 декабря: «Лацио» – «Галатасарай», «Марсель» – «Локомотив».
Как «Локомотиву» выйти в плей-офф Лиги Европы
❌ Уже никак. «Лацио» опережает «Локо» на шесть очков, «Галатасарай» – на девять. Эти две команды уже вышли в плей-офф.
Как «Локомотиву» попасть в Лигу конференций
➡️ Очень простой расклад – надо выиграть у «Марселя» в гостях. В противном случае – четвертое место.
Положение «Спартака»
«Спартак» – в группе С Лиги Европы. Таблица после пяти туров:
Оставшийся тур
🗓️ 9 декабря: «Легия» – «Спартак», «Наполи» – «Лестер».
Как «Спартаку» выйти в плей-офф Лиги Европы
➡️ Победа над «Легией» выведет «Спартак» из группы в любом случае. Для первого места надо, чтобы «Лестер» заодно не выиграл в Неаполе.
➡️ В плей-офф Лиги Европы «Спартак» может вывести и ничья. Для этого нужно, чтобы «Наполи» дома не выиграл у «Лестера».
Как «Спартаку» попасть в Лигу конференций
➡️ Для Лиги конференций «Спартаку» нужно просто не проиграть. Тогда – минимум третье место. Туда «Спартак» попадает, если сыграет вничью, а «Наполи» выиграет.
➡️ Если будет поражение, то надо опередить «Наполи», а сделать это поможет только лишь победа над ним «Лестера».
❌ Четвертое место «Спартак» займет, если проиграет сам, а «Наполи» не уступит «Лестеру».
Главное из раскладов
🔻 «Локомотив» не попадет в плей-офф Лиги Европы.
🔺 Для Лиги конференций ему надо выиграть у «Марселя» в гостях.
🔺 «Спартаку» чтобы выйти в плей-офф ЛЕ нужно выиграть. Если ничья – чтобы «Наполи» не выиграл у «Лестера».
🔺 Для Лиги конференций «Спартаку» понадобится не проиграть. Если поражение – чтобы «Наполи» проиграл «Лестеру».