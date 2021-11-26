Расклады «Локомотива» и «Спартака» перед последним туром – как выйти в плей-офф или хотя бы в Лигу конференций

Оставшийся тур

🗓️ 9 декабря: «Легия» – «Спартак», «Наполи» – «Лестер».

Как «Спартаку» выйти в плей-офф Лиги Европы

➡️ Победа над «Легией» выведет «Спартак» из группы в любом случае. Для первого места надо, чтобы «Лестер» заодно не выиграл в Неаполе.

➡️ В плей-офф Лиги Европы «Спартак» может вывести и ничья. Для этого нужно, чтобы «Наполи» дома не выиграл у «Лестера».

Как «Спартаку» попасть в Лигу конференций

➡️ Для Лиги конференций «Спартаку» нужно просто не проиграть. Тогда – минимум третье место. Туда «Спартак» попадает, если сыграет вничью, а «Наполи» выиграет.

➡️ Если будет поражение, то надо опередить «Наполи», а сделать это поможет только лишь победа над ним «Лестера».

❌ Четвертое место «Спартак» займет, если проиграет сам, а «Наполи» не уступит «Лестеру».