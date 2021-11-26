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#Лига Европы #Спартак #Локомотив

Расклады «Локомотива» и «Спартака» перед последним туром – как выйти в плей-офф или хотя бы в Лигу конференций

час назад
Морозов Михаил

«Локомотив» и «Спартак» по-разному провели матчи пятого тура Лиги Европы.

⚔️ «Спартак»«Наполи» 2:1.

⚔️ «Локомотив»«Лацио» 0:3

Какие шансы остаются у наших клубов? Об этом ниже.

Критерии при равенстве очков

  • Сначала личные встречи.
  • Затем разница мячей.
  • Затем количество забитых голов.
  • Затем количество голов, забитых на выезде.
  • Дальше – количество побед.
  • Дисциплинарный показатель.
  • И последний критерий – клубный коэффициент УЕФА.

Что дают места в группе Лиги Европы

1⃣ Первое место – выход в 1/8 финала.

2⃣ Второе место – выход в стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала. Соперники – третьи команды из групп Лиги чемпионов.

3⃣ Третье место – вылет в стыковые матчи Лиги конференций за право попасть в 1/8 финала этого турнира. Соперники – вторые команды групп Лиги конференций.

4⃣ Четвертое место – вылет из еврокубков.

Положение «Локомотива»

В группе Е Лиги Европы играет «Локомотив». Вот как выглядит таблица:

Оставшийся тур

🗓️ 9 декабря: «Лацио» – «Галатасарай», «Марсель» – «Локомотив».

Как «Локомотиву» выйти в плей-офф Лиги Европы

❌ Уже никак. «Лацио» опережает «Локо» на шесть очков, «Галатасарай» – на девять. Эти две команды уже вышли в плей-офф.

Как «Локомотиву» попасть в Лигу конференций

➡️ Очень простой расклад – надо выиграть у «Марселя» в гостях. В противном случае – четвертое место.

Положение «Спартака»

«Спартак» – в группе С Лиги Европы. Таблица после пяти туров:

Оставшийся тур

🗓️ 9 декабря: «Легия» – «Спартак», «Наполи» – «Лестер».

Как «Спартаку» выйти в плей-офф Лиги Европы

➡️ Победа над «Легией» выведет «Спартак» из группы в любом случае. Для первого места надо, чтобы «Лестер» заодно не выиграл в Неаполе.

➡️ В плей-офф Лиги Европы «Спартак» может вывести и ничья. Для этого нужно, чтобы «Наполи» дома не выиграл у «Лестера».

Как «Спартаку» попасть в Лигу конференций

➡️ Для Лиги конференций «Спартаку» нужно просто не проиграть. Тогда – минимум третье место. Туда «Спартак» попадает, если сыграет вничью, а «Наполи» выиграет.

➡️ Если будет поражение, то надо опередить «Наполи», а сделать это поможет только лишь победа над ним «Лестера».

❌ Четвертое место «Спартак» займет, если проиграет сам, а «Наполи» не уступит «Лестеру».

Главное из раскладов

🔻 «Локомотив» не попадет в плей-офф Лиги Европы.

🔺 Для Лиги конференций ему надо выиграть у «Марселя» в гостях.

🔺 «Спартаку» чтобы выйти в плей-офф ЛЕ нужно выиграть. Если ничья – чтобы «Наполи» не выиграл у «Лестера».

🔺 Для Лиги конференций «Спартаку» понадобится не проиграть. Если поражение – чтобы «Наполи» проиграл «Лестеру».

Морозов Михаил
Автор и редактор. Лучшая память на «Голе».
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