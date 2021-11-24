Лучано Спаллетти
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#Лучано Спаллетти #Лига Европы #Спартак #Наполи

Нервный Спаллетти не пожал руку Витории и объяснил, что тот не пожал ему до матча. Лицо Витории – 🔥

час назад

«Спартак» неожиданно уже второй раз победил в Лиге Европы «Наполи». Теперь дома – 2:1. Самый эмоциональный хайлайт матча – реакция тренера «Наполи» Лучано Спаллетти в конце матча.

Сначала он много ругался из-за замены. У «Спартака» после подката травмировался Мозес. И его на 83-й минуте заменил Рассказов. Спаллетти бесился, что замена проходит слишком долго.

После матча расстроенный Спаллетти отказался жать руку Рую Витории. Его реакция в ответ – красота. 

 «Спартак» даже обновил аватарку в твиттере на лицо Витории, но быстро изменил на клубный логотип.

Спаллетти сказал в послематчевом интервью, что не пожал руку Витории, потому что он с ним не поздоровался перед игрой:

«Когда вы встречаете гостей, нужно приветствовать их сразу, а не в конце игры, победив.

Мы были в 10 метрах друг от друга, он меня не поприветствовал. Я в таких ситуациях всегда иду к тренеру соперника и жму ему руку».

Ответ Витории:

«Я был у скамейки «Наполи», но там не было Спаллетти. Я всегда здороваюсь с тренерами. Потом началась игра. Я всегда буду приветствовать соперников, но ему я больше не пожму руку».

В соцсетях веселятся и ругают Спаллетти. 

Удивительно, что сейчас «Наполи» Спаллетти идет первым в Серии А, а «Спартак» – десятая команда РПЛ. В России тренером «Зенита» Спаллетти проиграл три матча из десяти. С «Наполи» что-то совсем не получается против «Спартака»: две игры – два проигрыша.

Кстати, в этом сезоне Серии А Спаллетти проиграл всего один матч – «Интеру». И он как раз был на прошлых выходных.

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