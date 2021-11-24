Нервный Спаллетти не пожал руку Витории и объяснил, что тот не пожал ему до матча. Лицо Витории – 🔥

Спаллетти сказал в послематчевом интервью, что не пожал руку Витории, потому что он с ним не поздоровался перед игрой:

«Когда вы встречаете гостей, нужно приветствовать их сразу, а не в конце игры, победив.

Мы были в 10 метрах друг от друга, он меня не поприветствовал. Я в таких ситуациях всегда иду к тренеру соперника и жму ему руку».

Ответ Витории:

«Я был у скамейки «Наполи», но там не было Спаллетти. Я всегда здороваюсь с тренерами. Потом началась игра. Я всегда буду приветствовать соперников, но ему я больше не пожму руку».