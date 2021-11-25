Тамбов
Павел Худяков
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#Тамбов #Павел Худяков

Против экс-спортивного директора «Тамбова» Худякова возбуждено уголовное дело о мошенничестве

59 минут назад

24 ноября бывший спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков был задержан и доставлен в Тамбов. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

«Следственной частью следственного управления УМВД Тамбовской области возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»)», – сказал руководитель пресс-службы УМВД по Тамбовской области Алексей Жданов.

  • Худяков был спортивным директором «Тамбова» с 2013 года. В сезоне-2020/21 клуб занял последнее место в РПЛ и после этого стал банкротом.
  • В сентябре была арестована бывший генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова. Против нее возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.
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Источник:
ТАСС
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