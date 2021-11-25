Против экс-спортивного директора «Тамбова» Худякова возбуждено уголовное дело о мошенничестве

24 ноября бывший спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков был задержан и доставлен в Тамбов. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

«Следственной частью следственного управления УМВД Тамбовской области возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»)», – сказал руководитель пресс-службы УМВД по Тамбовской области Алексей Жданов.