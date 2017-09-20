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Кубок России
Тамбов VS Арсенал
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Тамбов - Арсенал: 20 сентября 2017 смотреть онлайн
Матч завершен
Тамбов
Тамбов
Скворцов 90
1:0
Тамбов - Арсенал: 20 сентября 2017 смотреть онлайн
Матч завершен
Арсенал
Тула
Кубок России, 1/16 финала
Кубок России,
Россия
20 сент. 2017, 15:00 МСК
20.09.2017, 15:00 МСК
среда
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Тамбов
мин
-
Скворцов
Алексей Скворцов
90'
90'
90
События
Матч окончен 1:0
ГОЛ! 1:0
Алексей Скворцов
90'
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча
Прошлые матчи
18.04.2021
18 апр. 2021
вс
14:00
Арсенал
4 : 0
Тамбов
18.04.2021
18 апр. 2021
вс
14:00
Арсенал
4
Тамбов
0
03.10.2020
03 окт. 2020
сб
16:30
Тамбов
1 : 1
Арсенал
03.10.2020
03 окт. 2020
сб
16:30
Тамбов
1
Арсенал
1
11.07.2020
11 июля 2020
сб
16:00
Арсенал
2 : 1
Тамбов
11.07.2020
11 июля 2020
сб
16:00
Арсенал
2
Тамбов
1
04.08.2019
04 авг. 2019
вс
16:30
Тамбов
0 : 1
Арсенал
04.08.2019
04 авг. 2019
вс
16:30
Тамбов
0
Арсенал
1
20.09.2017
20 сент. 2017
ср
15:00
Тамбов
1 : 0
Арсенал
20.09.2017
20 сент. 2017
ср
15:00
Тамбов
1
Арсенал
0
26.08.2015
26 авг. 2015
ср
17:00
Тамбов
1 : 0
Арсенал
26.08.2015
26 авг. 2015
ср
17:00
Тамбов
1
Арсенал
0
Новости
ЦСКА и «Арсенал» после экспертизы все-таки сыграли скандальный матч: без зрителей (но на випе они были) и с голом Заболотного пяткой
#ЦСКА
11 декабря 2021, 19:05
Вокруг матча ЦСКА – «Арсенал» нечто. То переносится из-за мороза (хотя градусы ок), то из-за полиции. То нет. Игроки то уезжают в отпуск, то возвращаются
#РПЛ
10 декабря 2021, 23:40
Игрок «Ахмата» забыл о принципах фэйр-плей. Подхватил выбитый соперником мяч – и начал голевую атаку
#Бернард Бериша
26 августа 2021, 22:32
«Уфа» и «Арсенал» из-за жары сыграли позже «Ротора». Все по регламенту, но они знали результат соперника
#РПЛ
16 мая 2021, 17:57
Все расклады на последний тур РПЛ. Матчей без интриги всего два
#РПЛ
10 мая 2021, 21:40
☠️ Как в России умирают футбольные клубы. 23 смерти за 10 лет – и это только в двух высших лигах
#РПЛ
03 мая 2021, 22:23
Полный гайд по проблемам «Тамбова»: долги, стадион, игнор властей, помощь РПЛ и конец истории
#Тамбов
03 мая 2021, 22:15
Этой зимой в РПЛ приехали футболисты из 18 стран – от Косово до Бурунди
#РПЛ
25 февраля 2021, 19:45
#
Новости матча
В РПЛ началась зимняя пауза. «Зенит» ушел на нее лидером, «Сочи» на третьем месте, «Спартак» – девятый
1
13 декабря 2021, 21:01
1
ЦСКА обыграл «Арсенал», Заболотный оформил дубль
11 декабря 2021, 18:30
В день матча ЦСКА – «Арсенал» будет ясно, состоится ли он. Если да, то пройдет без зрителей
1
10 декабря 2021, 20:16
1
«Локомотив» проиграл «Арсеналу» в РПЛ и продлил серию без побед до пяти матчей
29 ноября 2021, 20:59
Против экс-спортивного директора «Тамбова» Худякова возбуждено уголовное дело о мошенничестве
25 ноября 2021, 11:27
Бывший спортивный директор «Тамбова» Худяков задержан. Через месяц после признания клуба банкротом
24 ноября 2021, 15:46
«Динамо» разгромно переиграло «Арсенал» – 5:1. Грулев оформил дубль
21 ноября 2021, 18:23
Жеребьевка 1/8 финала Кубка России: «Спартак» сыграет с «Кубанью», «Зенит» – с КАМАЗом, «Сочи» – с ЦСКА
02 ноября 2021, 19:27