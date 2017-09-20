Тамбов - Арсенал: 20 сентября 2017 смотреть онлайн

Матч завершен
Тамбов
Тамбов
Скворцов 90
1:0

Тамбов - Арсенал: 20 сентября 2017 смотреть онлайн

Матч завершен
Арсенал
Тула
Кубок России, 1/16 финала

Кубок России,

Россия
20 сент. 2017, 15:00 МСК
20.09.2017, 15:00 МСК
среда
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Матч окончен 1:0
ГОЛ! 1:0
Алексей Скворцов
90'
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча

Прошлые матчи

18.04.2021 18 апр. 2021 вс 14:00
Арсенал
4 : 0
Тамбов
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 14:00
Арсенал
4
Тамбов
0
03.10.2020 03 окт. 2020 сб 16:30
Тамбов
1 : 1
Арсенал
03.10.2020 03 окт. 2020 сб 16:30
Тамбов
1
Арсенал
1
11.07.2020 11 июля 2020 сб 16:00
Арсенал
2 : 1
Тамбов
11.07.2020 11 июля 2020 сб 16:00
Арсенал
2
Тамбов
1
04.08.2019 04 авг. 2019 вс 16:30
Тамбов
0 : 1
Арсенал
04.08.2019 04 авг. 2019 вс 16:30
Тамбов
0
Арсенал
1
20.09.2017 20 сент. 2017 ср 15:00
Тамбов
1 : 0
Арсенал
20.09.2017 20 сент. 2017 ср 15:00
Тамбов
1
Арсенал
0
26.08.2015 26 авг. 2015 ср 17:00
Тамбов
1 : 0
Арсенал
26.08.2015 26 авг. 2015 ср 17:00
Тамбов
1
Арсенал
0

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