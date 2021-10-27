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Сенсация Кубка России – «Алания» выбросила «Зенит»: вратарь забил пенальти, восемь игроков сочиняли один голевой удар
#Алания Владикавказ
20 апреля, 21:09
Гол с центра поля – от игрока «Кубани». Так вернулось первое за шесть лет дерби с «Краснодаром»
#Кубань
27 октября 2021, 20:49
За ЦСКА в Кубке сыграли два вратаря, которые вместе по возрасту как один Акинфеев
#ЦСКА
26 октября 2021, 19:49
Лучшая карьера в русском футболе в 2021 году – у судьи Карасева: отработал уже в восьми разных турнирах
#Сергей Карасев
06 октября 2021, 23:05
Все о 10:0 – крупнейшей победе русского футбола. Пиняев не рекордсмен возраста, один из игроков забил в день рождения, вратарь-блогер вышел не по воле тренера
#Крылья Советов
22 сентября 2021, 22:42
16-летний Пиняев разгоняется: забивает в Кубке, играет в РПЛ, фоткается с губернатором и заставляет Карпина отвечать на вопросы про сборную
#Сергей Пиняев
22 сентября 2021, 19:20
В группах Кубка сразу пять «Динамо». Клубов с таким названием не меньше 30 в России, «Динамо» есть даже на Сейшелах
#Динамо
13 августа 2021, 22:00
Признанный договорняк в русском футболе. Директор «Чайки» подкупил судью – оба пожизненно забанены
#Чайка
11 декабря 2020, 21:14
👑 Господство «Локо» в Кубке – уже девятый. Столько нет у «Ливерпуля», «Челси» и «Интера»
#Кубок России
12 мая 2021, 22:40
Два гола «Локо» – ошибки трех разных защитников «Крыльев»: отдали ассист сопернику, теряли мяч в штрафной, привезли пенальти
#Крылья Советов
12 мая 2021, 21:33
«Крылья» забили супергол в финале Кубка: пасом пяткой усадили Чорлуку, в три передачи разрезали защиту
#Крылья Советов
12 мая 2021, 20:48
Нам стыдно об этом писать – но «Спартак» и «Зенит» поругались из-за видео, где Дзюба в шутку изображает секс с Азмуном
#Зенит
08 июля 2020, 16:51
Почему «Крылья Советов» так называются? Это самолет, который облетел всю Европу
#Крылья Советов
11 мая 2021, 22:11
Олич никогда в жизни не побеждал «Локо» – зато Николич побеждает ЦСКА четвертый раз за год
#Ивица Олич
21 апреля 2021, 23:00
Как часто в финал Кубка России выходят клубы из ФНЛ. И что из этого получается
#Крылья Советов
21 апреля 2021, 19:55
Вратарь «Ахмата» встал на пенальти не по центру, а у штанги. Помогло?
#Виталий Гудиев
21 апреля 2021, 19:27
«Крылья» сменили вратаря прямо перед серией пенальти. Он вытащил два удара – и клуб в финале Кубка
#Крылья Советов
21 апреля 2021, 19:18
Игроки «Арсенала» угрожали тренерам ЦСКА, у РФС есть доказательства. Среди угрожавших – сын президента
#Гия Григалава
09 апреля 2021, 18:50
Пас Дзагоева на Фернандеса три года назад на ЧМ расстроил Олича. Сейчас повторили – и все трое в полуфинале Кубка
#Алан Дзагоев
08 апреля 2021, 22:30
«Динамо» при Шварце забивало пять «Локо», выбивало «Спартак», раскрутило молодежь, а вылетело в Кубке от клуба ФНЛ
#Динамо
08 апреля 2021, 19:55
Русский футбол вернется 21 июня – главное: даты туров, пять замен, возвращение в три этапа
#РПЛ
15 мая 2020, 15:33
«Уфа» написала твит с матом (и не удалила!) Все в восторге сочиняют мемы
#Уфа
08 апреля 2021, 12:43
Вратарь «Сочи» ушел к воротам «Локомотива». И пропустил в пустые – соперник добежал прямо до линии
#Денис Адамов
07 апреля 2021, 21:25
Камано не забивал за «Локомотив» полгода и ни с кем не разговаривал. Сейчас ожил
#Франсуа Камано
14 марта 2021, 20:41
2021 год «Краснодара» – ад. В одной картинке
#Краснодар
08 марта 2021, 20:25
Все эмоции дерби – в лучших фото
#Кубок России
05 марта 2020, 03:30
РФС доказывал, что Мозес играл рукой. Но, кажется, использовал для этого фотошоп
#РПЛ
02 марта 2021, 17:39
«Краснодар» дважды проиграл и вылетел из Кубка России. В этих матчах – постоянные ошибки Городова
#Евгений Городов
21 февраля 2021, 19:56
«Тамбов» набрал 16 игроков на матч с «Локомотивом». Рыжиков остался, почти вся основа – новички
#Тамбов
21 февраля 2021, 17:05
18-летний пацан из «Динамо» вышел и забил в стиле Златана. Это сын самого титулованного русского игрока в хоккей с мячом
#Константин Тюкавин
20 февраля 2021, 23:16
Русский футбол по-настоящему вернулся! Матч 1/4 Кубка перенесли из-за плохого поля
#Кубок России
04 марта 2020, 17:24
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