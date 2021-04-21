Как часто в финал Кубка России выходят клубы из ФНЛ. И что из этого получается

В полуфинале Кубка России «Крыльев Советов» прошли «Ахмат»: 0:0 в основное время и 4:1 – в серии пенальти. Герой – Евгений Фролов, который вышел за несколько минут до серии и взял два удара.

«Крылья» сменили вратаря прямо перед серией пенальти. Он вытащил два удара – и клуб в финале Кубка

Выход «Крыльев» в финал – седьмой по счету в истории Кубка России.