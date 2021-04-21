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Как часто в финал Кубка России выходят клубы из ФНЛ. И что из этого получается
вчера, 19:55
В полуфинале Кубка России «Крыльев Советов» прошли «Ахмат»: 0:0 в основное время и 4:1 – в серии пенальти. Герой – Евгений Фролов, который вышел за несколько минут до серии и взял два удара.
«Крылья» сменили вратаря прямо перед серией пенальти. Он вытащил два удара – и клуб в финале Кубка
Выход «Крыльев» в финал – седьмой по счету в истории Кубка России.
- Отсчет идет с 1993 года. В сезоне-1991/92 проходил последний розыгрыш Кубка СССР, сезон-1992/93 был первым в российской истории.
- Команды ФНЛ начали выходить в финал в XXI веке. Первым стал «Терек» в 2004-м, который и выиграл турнир, обыграв в финале как раз «Крылья» (сегодняшняя пара полуфиналистов).
- Дальше клубы из лиги рангом ниже тестировали победителей Кубка УЕФА. «Химки» сыграли через 11 дней после победы ЦСКА в еврокубке, «Сибирь» с «Зенитом» – через два года после триумфа питерцев.
- Интересно вышло в розыгрыше-2010/11. «Алания» начинала как команда РПЛ (в 2010-м), а финишировала в качестве команды ФНЛ (в 2011-м, вылетев из РПЛ в сезоне-2010).
- В 2018-м и вовсе была непривычная вывеска. Вылетевший из РПЛ «Тосно» сыграл с 11-й командой ФНЛ – «Авангардом».
- В прошлом сезоне «Химки» во второй раз запрыгнули в финал из ФНЛ. Теперь черед «Крыльев», а в финале будет соперник из Москвы.
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