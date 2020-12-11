Признанный договорняк в русском футболе. Директор «Чайки» подкупил судью – оба пожизненно забанены
КДК РФС озвучил решение по матчу Кубка России из сезона-2018/19. Тогда он проходил на стадии 1/32 финала, «Чайка» победила 2:0.
- КДК признал матч договорным.
- Результат матча аннулирован, «Чайке» присуждено поражение 0:3.
- Судья Максим Матюнин получил деньги от исполнительного директора «Чайки» Олега Баяна.
- Оба пожизненно отстранены от футбольной деятельности.
Комментарий председателя КДК РФС Артура Григорьянца:
«КДК РФС на основе представленных доказательств установил, что действующий на тот момент исполнительный директор ФК «Чайка» Олег Баян до матча вступил в сговор с судьей Максимом Матюниным, результатом которого стало предвзятое судейство в матче со стороны последнего.
Арбитром были допущены ряд результативных ошибок в пользу «Чайки», что отразилось в низкой оценке работы судейской бригады матча со стороны инспектора. Впоследствии главным судьей матча были незаконно получены денежные средства от Олега Баяна».
Баян в августе уже был отстранен от футбольной деятельности на два года за игру на тотализаторе.
Что за игра?
Обзор матча есть на ютубе. При первом голе можно заподозрить гигантский офсайд, но мяч был введен из аута, при втором, на первый взгляд, нет ничего криминального. Скорее, больше вопросов к защите «Армавира».
Есть и полная запись игры.
Матч состоялся 22 августа 2018 года. В разделе новостей на сайте «Армавира» за тот период про игру ни слова. Хотя про вылет от «Кубани» годом ранее отчет есть.
Голы были забиты на 54-й и 59-й минутах, желтых карточек игроки «Чайки» получили даже больше – три (против двух у «Армавира»). Судя по трансляции, сразу после игры не было никакой гневной реакции от «Армавира» в адрес арбитра – к нему вообще никто не подходил.
Что было дальше в Кубке?
«Чайка» вышла в 1/16 финала на игравший тогда последний раз в РПЛ «Анжи».
В присутствии 1980 зрителей «Чайка» проиграла дома 1:2. «Анжи» тогда возглавлял Магомед Адиев, который стал тренером «Чайки» через год. «Анжи» в следующем раунде вылетел от «Спартака».
«Армавир» же закрепился в ФНЛ, но снялся в апреле 2020 года и не прошел лицензирование в ПФЛ на сезон-2020/21.
Матюнин. Знакомая фамилия?
С 2004 года в российском футболе на профессиональном уровне работает Алексей Матюнин. Он – судья ФИФА. В ноябре 2014-го на него обиделся Халк – сказал, что Матюнин оскорбил его на расовой почве, через пять лет после игры «Зенит» – «Ахмат» Сергей Семак отгонял своих игроков от арбитров, бросив фразу: «Не надо с этими козлами разговаривать».
Максим Матюнин – его брат. Он начал судить в 21 год, на уровень ФНЛ вышел недавно, в этом сезоне обслуживал три матча. 7 декабря исполком РФС исключил его из списка судей организации. Причина – подозрение в организации договорных матчей.
По информации «Чемпионата», Матюнин получил 200 тысяч рублей от Баяна. Подробности: «Сумма была отправлена после игры «Чайки» и «Армавира». У РФС имеются данные, которые подтверждают, что деньги были обещаны судье за выход команды в следующий этап Кубка России».
Матюнин, по данным «Спорт-Экспресса», намерен обжаловать решение КДК РФС.
«Чайка» же уже вляпывалась в некрасивую историю?
В 2019 году «Чайка» выступала в ПФЛ. Она билась за выход в ФНЛ с краснодарским «Урожаем». В мае был матч против «Черноморца».
Тогда по данным «Спорт день за днем», «Урожай» собирался простимулировать «Черноморец» деньгами, чтобы клуб не проиграл «Чайке», но в перерыве с тренером «Черноморца» договорились представители «Чайки». Счет 1:1 превратился в победу «Чайки» 3:1.
КДК тогда дисквалифицировал гендиректора «Урожая» Дмитрия Градиленко и главного тренера «Черноморца» Хазрета Дышекова на год, а защитников «Черноморца» Резникова, Пуляева и Юдина – на три.
По матчу было возбуждено уголовное дело. В январе 2020-го был допрошен президент РПЛ Сергей Прядкин. Летом проводились обыски на объектах «Чайки».
Результат матча аннулирован не был, и «Чайка» пробилась в ФНЛ.
Это не единственная история?
В августе 2019-го в офисе «Чайки» прошли обыски. По информации «Блокнот Ростов», на один из матчей клуба были сделаны ставки на общую сумму в 60 млн рублей, выплаты составили более 350 млн рублей.
Как дела сейчас у «Чайки»?
Клуб закончил год на 13-м месте в ФНЛ, опережая на шесть очков ближайшую команду из зоны вылета. До зоны стыков с командами РПЛ – 20 очков, слишком далеко.
В мае президент клуба Андрей Чайка рассказывал о конечной цели проекта: «Лига чемпионов. Я это сказал еще тогда, когда мы стали чемпионами области. Друзья покрутили пальцем у виска: ну ладно, хорош! Хотя я вроде бы не пил. А теперь они уже начинают задумываться…»