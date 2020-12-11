Признанный договорняк в русском футболе. Директор «Чайки» подкупил судью – оба пожизненно забанены

КДК РФС озвучил решение по матчу Кубка России из сезона-2018/19. Тогда он проходил на стадии 1/32 финала, «Чайка» победила 2:0.

КДК признал матч договорным.

Результат матча аннулирован, «Чайке» присуждено поражение 0:3.

Судья Максим Матюнин получил деньги от исполнительного директора «Чайки» Олега Баяна.

Оба пожизненно отстранены от футбольной деятельности.

Комментарий председателя КДК РФС Артура Григорьянца:

«КДК РФС на основе представленных доказательств установил, что действующий на тот момент исполнительный директор ФК «Чайка» Олег Баян до матча вступил в сговор с судьей Максимом Матюниным, результатом которого стало предвзятое судейство в матче со стороны последнего.

Арбитром были допущены ряд результативных ошибок в пользу «Чайки», что отразилось в низкой оценке работы судейской бригады матча со стороны инспектора. Впоследствии главным судьей матча были незаконно получены денежные средства от Олега Баяна».

Баян в августе уже был отстранен от футбольной деятельности на два года за игру на тотализаторе.

Что за игра?

Обзор матча есть на ютубе. При первом голе можно заподозрить гигантский офсайд, но мяч был введен из аута, при втором, на первый взгляд, нет ничего криминального. Скорее, больше вопросов к защите «Армавира».