Посмотрите полуфинал Кубка России через лицо и эмоции главного тренера «Алании» Спартака Гогниева
Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев – вероятно, самый яркий тренер России сейчас. Он дает эмоциональные интервью, бурно реагирует на любые события и активно ведет себя во время матчей. Поэтому в историческом для его клуба полуфинале Кубка России против «Динамо» мы смотрели не на поле, а на конкретного человека на боковой линии.
Перед игрой заводил себя и трибуны:
Гулял по технической зоне в начале игры:
Высказывал претензии:
Подсказывал своим на стандарте:
Сердился на опасный момент у «Динамо»:
«Алания» едва не сравняла счет – «Динамо» спас стоявший в своих воротах Макаров. Реакция:
А вот спокойствие:
Хотя дела в первом тайме шли не очень хороши – всего один удар по чужим воротам и счет 0:1.
Во втором тайме все продолжилось – не понравилось решение судьи отдать мяч «Динамо» при ауте.
После опаснейшего момента «Алании» призадумались все. Но мяч после удара Цараева не пересек линию ворот.
Наблюдения во втором тайме радости не приносили – 0:2.
Эмоции под конец все-таки вернулись. Но к тому времени «Алания» уже уступала 0:2 и играла в меньшинстве.
И напоследок грустная улыбка после рукопожатия с Сандро Шварцем.
А перед игрой была такая история: «Алания» приехала на стадион следом за «Динамо», но первым в поворот вошел автобус «Динамо». Это расстроило Гогниева, который отказался от флеш-интервью, а игроки «Алании» дошли пешком.