Спартак Гогниев
Кубок России
Динамо
Алания Владикавказ
Поделиться:
Комментарии:
0
#Спартак Гогниев #Кубок России #Динамо #Алания Владикавказ

Посмотрите полуфинал Кубка России через лицо и эмоции главного тренера «Алании» Спартака Гогниева

Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев – вероятно, самый яркий тренер России сейчас. Он дает эмоциональные интервью, бурно реагирует на любые события и активно ведет себя во время матчей. Поэтому в историческом для его клуба полуфинале Кубка России против «Динамо» мы смотрели не на поле, а на конкретного человека на боковой линии.

Перед игрой заводил себя и трибуны:

Гулял по технической зоне в начале игры:

Высказывал претензии:

Подсказывал своим на стандарте:

Сердился на опасный момент у «Динамо»:

«Алания» едва не сравняла счет – «Динамо» спас стоявший в своих воротах Макаров. Реакция:

А вот спокойствие:

Хотя дела в первом тайме шли не очень хороши – всего один удар по чужим воротам и счет 0:1.

Во втором тайме все продолжилось – не понравилось решение судьи отдать мяч «Динамо» при ауте.

После опаснейшего момента «Алании» призадумались все. Но мяч после удара Цараева не пересек линию ворот.

Наблюдения во втором тайме радости не приносили – 0:2.

Эмоции под конец все-таки вернулись. Но к тому времени «Алания» уже уступала 0:2 и играла в меньшинстве.

И напоследок грустная улыбка после рукопожатия с Сандро Шварцем.

А перед игрой была такая история: «Алания» приехала на стадион следом за «Динамо», но первым в поворот вошел автобус «Динамо». Это расстроило Гогниева, который отказался от флеш-интервью, а игроки «Алании» дошли пешком.

Матч завершен
Динамо
Москва
Смолов 22'
Захарян 48'
Тюкавин 88'
3:0
Матч завершен
Алания
Владикавказ
Все фото: «Телеспорт»
Еще по теме
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Спартак Гогниев
#Кубок России
#Динамо
#Алания Владикавказ