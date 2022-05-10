Посмотрите полуфинал Кубка России через лицо и эмоции главного тренера «Алании» Спартака Гогниева

Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев – вероятно, самый яркий тренер России сейчас. Он дает эмоциональные интервью, бурно реагирует на любые события и активно ведет себя во время матчей. Поэтому в историческом для его клуба полуфинале Кубка России против «Динамо» мы смотрели не на поле, а на конкретного человека на боковой линии.

Перед игрой заводил себя и трибуны: