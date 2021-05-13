Посмотрите, как два осетинских хора провожают «Аланию» в аэропорту на решающий матч (хотя клуб не попадет в РПЛ) ❤️💛
Фанаты «Алании» громко проводили клуб в дальний выезд на последнюю игру ФНЛ в сезоне. «Алания» летит в Хабаровск играть со СКА. Если клуб победит, то сохранит четвертое место, которое позволяет сыграть в стыковых матчах с командой РПЛ.
В аэропорте Владикавказа пели сразу два хора: «Уацамонга» и национальный хор Северной Осетии. Послушайте и посмотрите, как это атмосферно.
Но на самом деле «Алания» вряд ли претендует на РПЛ. Клуб не получил нужную лицензию и проиграл апелляцию.
«Алания» не получила лицензию из-за старого стадиона «Спартак». Но уже второй год проходит его реконструкция, на которую выделено больше полутора миллиарда рублей. Завершена она будет только к концу 2021 года. «Алания» в ФНЛ играет на этом же стадионе. Зрители приходят на единственную трибуну (3500 человек), которую строители не переделывают.
Официальные лица «Алании» еще верят, что клуб может получить шанс в РПЛ:
«Будет сделано все возможное, чтобы «Алания» сыграла в переходных матчах. Если нас не допустят, то это будет катастрофа — и для республики, и для нашей команды. Руководство клуба изучает все возможные варианты, чтобы выйти из этой ситуации и получить лицензию».
И в тему о возрождении «Алании» сегодня вышел большой фильм журналиста Нобеля Арустамяна. Президент клуба Владимир Гуриев рассказал, что реконструкция затянулась из-за другого плана (он появился, когда Гуриев не был президентом), к которому были другие требования.