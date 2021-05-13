Посмотрите, как два осетинских хора провожают «Аланию» в аэропорту на решающий матч (хотя клуб не попадет в РПЛ) ❤️💛

Фанаты «Алании» громко проводили клуб в дальний выезд на последнюю игру ФНЛ в сезоне. «Алания» летит в Хабаровск играть со СКА. Если клуб победит, то сохранит четвертое место, которое позволяет сыграть в стыковых матчах с командой РПЛ.

В аэропорте Владикавказа пели сразу два хора: «Уацамонга» и национальный хор Северной Осетии. Послушайте и посмотрите, как это атмосферно.