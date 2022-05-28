«Оренбург» в РПЛ вывел гол капитана, который в клубе 12 лет: прошел с ним через три лиги, уже забивал под выход и не забивал под вылет
«Оренбург» попал в РПЛ из-за гола на 94-й минуте. В стыковых матчах в России по-прежнему действует правило гостевого гола. Из-за него в лиге на тот момент оставалась «Уфа» (2:2 и 1:1). Автор главного мяча – защитник Андрей Малых. Это его второй гол в двух играх с «Уфой». Малых выступает за «Оренбург» с 2010 года и прошел с клубом через три профессиональные лиги.
Малых уже выводил «Оренбург» в РПЛ, а позже клуб вылетал из-за его промаха
Андрей Малых начинал карьеру в кировском «Динамо». Для него Киров – родной город. 1 января 2010 года состоялся единственный трансфер в его карьере. С «Оренбургом» Малых несколько раз поднимался в ФНЛ из ПФЛ. Еще он дважды выходил в РПЛ, а потом «Оренбург» все равно падал обратно. Малых оставался в «Оренбурге» при любом руководстве и тренере. Сейчас ему 33 года.
В «Динамо» Малых играл крайнего полузащитника. В «Оренбурге» тренер Евдокимов сделал его крайним защитником. Малых уже выводил «Оренбург» в РПЛ собственными голами. В сезоне-2015/16 «Оренбург» (еще «Газовик») проводил матч с «Балтикой». Малых оформил победный дубль – это его единственные голы за весь тот сезон. В той игре «Оренбург» оформил выход.
Малых всегда высказывался за ужесточение лимита на легионеров. В 2018 году приводил в пример ЦСКА и рассказывал, что нужно давать больше времени российским игрокам. До матчей с «Уфой» сам Малых только один раз забивал команде уровня Премьер-лиги. Было это в сезоне-2019/20 (там у Малыха – 1+4), когда «Оренбург» выиграл у «Спартака» Олега Кононова (2:1).
В карьере Малых в РПЛ был другой драматичный эпизод – его напомнил в телеграм-канале Александр Дорский. В сезоне-2016/17 «Оренбург» попал в стыковые матчи в статусе клуба Премьер-лиги. Соперник – «СКА-Хабаровск». Обе игры завершились со счетом 0:0, а в серии пенальти победил «СКА-Хабаровск». Малых там не реализовал пенальти – пробил по центру.
Другие истории вокруг прохода «Оренбурга»: отсутствие лицензии и тренер-чемпион
«Оренбург» мог попасть в РПЛ еще год назад. Тогда клуб занял второе место в ФНЛ – это гарантировало прямой выход. В тот момент «Оренбург» не получил лицензию из-за правил. Стадион не соответствовал критериям, а клуб ничего не менял. В 2022 году «Оренбург» наконец-то занялся доработками и увеличением вместимости. Арена будет готова к новому сезону.
В РПЛ «Оренбург» вышел с чешским тренером Марцелом Личкой. Его главным достижением оставалось чемпионство в Беларуси с командой «Динамо-Брест». В 2019 году Личка и его клуб прервали 13-летнюю чемпионскую серию БАТЭ. После этого Личка ушел в «Оренбург», где оставался даже на фоне проблем с лицензированием. Его контракт продлится автоматически.
Этого «Оренбурга» могло не быть в стыковых матчах. Клуб лидировал в ФНЛ почти весь сезон. Преимущество после 31-го тура составляло семь очков. Даже перед последним туром «Оренбург» шел вторым и сохранял шансы на прямой выход. Все решила ничья с «Волгарем» (2:2). «Оренбург» выиграл только один из пяти матчей в конце сезона, поэтому финишировал третьим.
Зато «Уфа» отыграла в РПЛ восемь сезонов. Там выступает лучший бомбардир лиги Гамид Агаларов (19 голов). По будущему клуба ясности нет. Шамиль Газизов говорил в начале мая: «Я придерживаюсь мнения, что если «Уфа» вылетит из РПЛ, ее не будет. Почему? Я вижу ряд причин. Наверно, будет большая-большая перезагрузка, а сколько времени это займет, я не знаю».