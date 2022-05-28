«Оренбург» в РПЛ вывел гол капитана, который в клубе 12 лет: прошел с ним через три лиги, уже забивал под выход и не забивал под вылет

Малых уже выводил «Оренбург» в РПЛ, а позже клуб вылетал из-за его промаха

Андрей Малых начинал карьеру в кировском «Динамо». Для него Киров – родной город. 1 января 2010 года состоялся единственный трансфер в его карьере. С «Оренбургом» Малых несколько раз поднимался в ФНЛ из ПФЛ. Еще он дважды выходил в РПЛ, а потом «Оренбург» все равно падал обратно. Малых оставался в «Оренбурге» при любом руководстве и тренере. Сейчас ему 33 года.

В «Динамо» Малых играл крайнего полузащитника. В «Оренбурге» тренер Евдокимов сделал его крайним защитником. Малых уже выводил «Оренбург» в РПЛ собственными голами. В сезоне-2015/16 «Оренбург» (еще «Газовик») проводил матч с «Балтикой». Малых оформил победный дубль – это его единственные голы за весь тот сезон. В той игре «Оренбург» оформил выход.

Малых всегда высказывался за ужесточение лимита на легионеров. В 2018 году приводил в пример ЦСКА и рассказывал, что нужно давать больше времени российским игрокам. До матчей с «Уфой» сам Малых только один раз забивал команде уровня Премьер-лиги. Было это в сезоне-2019/20 (там у Малыха – 1+4), когда «Оренбург» выиграл у «Спартака» Олега Кононова (2:1).